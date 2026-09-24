Osvaldo Jaldo destacó el impacto social del Gran Premio Batalla de Tucumán

Sostuvo que la presencia permanente de caballos y la infraestructura alcanzada posicionaron al predio como el principal hipódromo del interior del país: “Los caballos que permanecen en el hipódromo lo convirtieron en el más grande del interior de la República Argentina. Hoy acompañamos a todos los que se esforzaron para que pudiéramos llegar a esta fecha en las condiciones en que lo hicimos y para mostrarle a todo el país y a gran parte del mundo que el Gran Batalla de Tucumán se corrió en nuestra provincia”.