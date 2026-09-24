Osvaldo Jaldo destacó el impacto social del Gran Premio Batalla de Tucumán

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó el Gran Premio Batalla de Tucumán este 24 de septiembre en el Hipódromo provincial para destacar el impacto laboral del turf.
- El predio fue renovado ediliciamente por la Caja Popular de Ahorros e incorporó seguridad, albergando a más de 220 caballos en el marco de los festejos patrios y religiosos.
- Las autoridades buscan afianzar al hipódromo como polo deportivo y turístico clave del interior del país, impulsando el empleo y la actividad económica regional.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, y su esposa, Ana María Grillo, encabezaron el tradicional almuerzo de camaradería en el Hipódromo de Tucumán durante la jornada por excelencia que tendrá su epicentro por la tarde cuando se corra el tradicional "Premio Batalla de Tucumán", una de las principales actividades del día religioso e histórico.
Durante el encuentro, el mandatario provincial destacó la importancia deportiva, económica y social del Hipódromo de Tucumán, que atravesó un proceso integral de renovación edilicia y recibió a más de 220 caballos para la edición número 71 de la competencia. Además, valoró las mejoras realizadas en el predio y el crecimiento de la actividad turfística.
En ese sentido, explicó que el establecimiento se consolidó como uno de los principales escenarios hípicos del país: “La verdad que estoy muy contento de estar en este hipódromo de Tucumán. Es uno de los más importantes del interior de la República Argentina y hoy se corrió un premio reconocido a nivel internacional: el Gran Batalla de Tucumán, en este 24 de septiembre”.
Al referirse a las obras y a la organización del evento, el gobernador señaló que el Hipódromo mostró una transformación significativa y que el esfuerzo de los propietarios permitió ampliar la participación en las competencias: “Este hipódromo, que en estos últimos tiempos fue renovado totalmente desde el punto de vista edilicio, mostró una organización muy importante. También se incrementó, con el esfuerzo de los propietarios, la cantidad de caballos que participaron. Para esta convocatoria llegaron más de 220 caballos al hipódromo de la provincia de Tucumán”.
Sostuvo que la presencia permanente de caballos y la infraestructura alcanzada posicionaron al predio como el principal hipódromo del interior del país: “Los caballos que permanecen en el hipódromo lo convirtieron en el más grande del interior de la República Argentina. Hoy acompañamos a todos los que se esforzaron para que pudiéramos llegar a esta fecha en las condiciones en que lo hicimos y para mostrarle a todo el país y a gran parte del mundo que el Gran Batalla de Tucumán se corrió en nuestra provincia”.
Una actividad que genera empleo
El gobernador también subrayó el impacto económico y laboral de la actividad hípica, que involucró de manera directa e indirecta a numerosas familias tucumanas.Al explicar el alcance social del sector, Jaldo remarcó que el turf no se limitó a la competencia deportiva ni a las apuestas: “Es una actividad turfística muy importante en lo deportivo y en todo lo relacionado con las apuestas, pero fundamentalmente genera muchos puestos de trabajo. Hay muchas familias tucumanas que viven de esta actividad y del Hipódromo de la provincia de Tucumán”.
En esa línea, detalló las tareas que se desarrollaron alrededor del predio y de la preparación de los caballos: “Esto no solo es deporte ni son solo apuestas, sino que también tiene un rol social muy importante. Cientos de familias viven del hipódromo: quienes cuidan los caballos, quienes los corren, el personal que trabaja para mantener la pista y las instalaciones, y quienes se desempeñan en la organización. Directa o indirectamente, trabaja mucha gente”.
El mandatario agradeció el trabajo de las autoridades de la Caja Popular de Ahorros y de la administración del Hipódromo. Además, destacó que las mejoras marcaron una nueva etapa para la institución: “Quiero agradecer a los interventores de la Caja Popular y a quienes están a cargo de este hipódromo, porque al ingresar hoy nos dimos cuenta de que se marcó un punto de inflexión, un antes y un después”.
Luego del encuentro turfístico, Jaldo acompañará las actividades religiosas y conmemorativas previstas para la jornada. El Gobernador participó de la celebración en la Plaza Belgrano, de la procesión de la Virgen de la Merced y de la misa en la Plaza Independencia.
Al referirse al significado histórico de la fecha, Jaldo destacó el papel de Tucumán en la gesta independentista: “Vamos a acompañar a nuestra Madre, la Virgen de la Merced, en la Plaza Belgrano. Luego vamos a acompañar la procesión y, con mucha fe católica y cristiana, vamos a escuchar la misa en la Plaza Independencia, frente a la Catedral”.
El mandatario recordó la importancia de la Batalla de Tucumán, librada el 24 de septiembre de 1812, y su vínculo con el proceso que culminó con la declaración de la Independencia:
“Los tucumanos tenemos un rol protagónico, no solo por el 9 de julio de 1816, cuando se declaró la Independencia, sino también por la batalla del 24 de septiembre, en la que el Ejército de Belgrano obtuvo su primer triunfo. En Tucumán comenzamos a dar los primeros pasos hacia nuestra querida Independencia, que luego se declaró en esta provincia”.
Movimiento económico
Por su parte, al valorar la organización y la participación de autoridades de otras provincias, Miguel Acevedo expresó: “Participamos del Gran Premio Batalla de Tucumán, una competencia que tiene trascendencia nacional e internacional. Estamos felices de acompañar al Gobernador y a la intendenta de San Miguel de Tucumán”.
En tanto que el vicegobernador felicitó a las autoridades de la Caja Popular de Ahorros y a la administración del Hipódromo por las condiciones del predio y el desarrollo de la competencia: “Quiero destacar y felicitar a las autoridades de la Caja Popular y a quienes están a cargo del hipódromo, porque las instalaciones se encuentran en muy buenas condiciones y organizaron esta edición del Gran Premio Batalla de Tucumán de manera excelente”.
Acevedo también remarcó que la actividad recibió a visitantes de distintos puntos del país y que el Hipódromo cumplió una función económica y social durante todo el año: “En esta fecha recibimos a gente de todo el país. El Gran Premio Batalla de Tucumán no es solo turf. Es una actividad económica que se genera alrededor de este hipódromo, no solamente durante el día de hoy, que tiene mucha visibilidad, sino todos los fines de semana. Es una industria que da trabajo a mucha gente”.
Además, destacó las obras realizadas en sectores específicos del predio y la incorporación de un sistema de seguridad: “El hipódromo fue totalmente renovado. Hace poco vinimos con el Gobernador a ver la Casa del Jockey, que corresponde a los vestuarios, y hacía tiempo que no estaba en las condiciones en las que hoy la vimos. También se instaló un sistema de seguridad con cámaras en distintos puntos estratégicos. El Hipódromo y la Caja Popular están mostrando la tarea social que desarrollan para los tucumanos y las tucumanas”.
Chahla valoró la historia y la promoción turística
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, resaltó el valor histórico de la fecha y la continuidad del Gran Premio como una propuesta deportiva y turística de alcance nacional.
Al referirse a la competencia, Chahla vinculó el evento con la conmemoración de la Batalla de Tucumán: “Pudimos disfrutar una vez más del Gran Premio Batalla de Tucumán, que se relacionó con los 214 años de historia desde aquel 24 de septiembre de 1812, cuando los tucumanos plantaron bandera y no dejaron avanzar al enemigo”.
La intendenta destacó el nivel del espectáculo y la decisión del Gobierno provincial de sostener este tipo de iniciativas: “Se trató de un evento nacional muy importante, con un espectáculo de primer nivel. Quiero felicitar al Gobernador, que mantuvo la decisión de seguir generando estos espacios para el turismo y para producir movimiento económico”.
Chahla también valoró las actividades conmemorativas organizadas durante la jornada, entre ellas la visita a la Casa Belgraniana, la procesión de la Virgen de la Merced y la misa en la Plaza Independencia: “Continuamos la actividad que comenzó esta mañana en la Casa Belgraniana y participamos de la procesión de la Virgen de la Merced, para finalizar con la misa en la Plaza Independencia, junto con nuestro pueblo y nuestra gente”.
Finalmente, la intendenta subrayó la importancia de preservar la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la Batalla de Tucumán: “Es importante generar estos espacios para que la gente recuerde a nuestros héroes, nuestra historia y nuestra cultura, y para que conozca cuánto costó el proceso independentista en la Argentina. Fue fundamental esta batalla y es un orgullo que estos eventos continúen, porque representan a todos los tucumanos”.