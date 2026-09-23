Tucumán tiene tres cartas fuertes para el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Resumen para apurados
- Mañana se correrá la 71ª edición del Gran Premio Batalla de Tucumán en el hipódromo local, donde Endor Rye, Dr. Legasov y Suffok buscarán la victoria ante figuras de Sudamérica.
- La cita de 2.200 metros integra una jornada de 17 carreras. Dr. Legasov y Suffok ya ganaron ediciones previas, y Endor Rye llega tras competir al más alto nivel nacional.
- El certamen ratifica al hipódromo como plaza central del turf regional al convocar figuras internacionales, con un impacto social y deportivo destacado para la provincia.
El Hipódromo de Tucumánse prepara para vivir una jornada que quedará marcada en la historia del turf provincial. La edición número 71 del Gran Premio “Batalla de Tucumán” tendrá su momento central mañana a las 18.30, pero la fiesta comenzará mucho antes: a las 11 se pondrá en marcha una reunión internacional de 17 competencias que se extenderá hasta después de las 22.
La expectativa está puesta en una carrera de 2.200 metros que reunirá a caballos de gran jerarquía y a varios de los mejores jockeys de Sudamérica. Entre los protagonistas estará Thor Medina, ganador durante la presente temporada de un Gran Premio de Grupo 1 y representante argentino en el Gran Premio “Latinoamericano” disputado en Perú.
Pero la presencia de figuras foráneas no opaca las posibilidades de los representantes locales. Tucumán tendrá una delegación fuerte y, entre sus principales cartas, aparece Endor Rye. El zaino de la familia Gallego regresó este año al “Jardín de la República” después de construir una destacada campaña en Buenos Aires, donde consiguió cinco triunfos y se midió con algunos de los mejores fondistas del país. Sus antecedentes son contundentes. Fue segundo en el Gran Premio “Estrellas Classic” y terminó tercero en los Grandes Premios “Dardo Rocha” y “República Argentina”. En su regreso a Tucumán también dejó una muestra de su categoría: fue segundo en el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, a solo medio pescuezo de Dr. Legasov.
En los trabajos previos, Endor Rye volvió a encender la ilusión de su gente. Recorrió 2.000 metros en 2’6”1/5 y luego completó 1.000 metros en 58”3/5, registros que reflejan que llega en un gran momento.
Precisamente Dr. Legasov será otro de los grandes nombres de la carrera. Ganador del “Batalla” en 2024, después atravesó un 2025 por debajo de su nivel, pero este año recuperó su mejor versión y llega con tres clásicos ganados de manera consecutiva. Se impuso en el “Autonomía Provincial” de Santiago del Estero, en el “25 de Mayo” y en el “Aniversario de la Caja Popular de Ahorros”. “El caballo está en su plenitud”, aseguró su entrenador César Assad. El hijo de Catcher In The Rye llega, además, con un ejercicio de 2’6”3/5 para los 2.000 metros.
También habrá que prestar especial atención a Suffok. El ganador de la edición 2025 intentará repetir una hazaña que solamente consiguieron Monte Frondoso e Incurable Rebel, este último ganador posteriormente de su tercer “Batalla”.
El pupilo del stud “LCJ” no tuvo un buen 2026, aunque sus ensayos volvieron a mostrarlo en plenitud. “Anda bárbaro. Es un caballo muy galopador y venía corriendo en pruebas de media distancia. Es por eso que no estaba rindiendo dentro del nivel esperado. Ahora, los 2.200 metros del Batalla le vendrán como anillo al dedo”, explicó Facundo Morán, quien volverá a montarlo.
Todo está listo. A las 18.30, la historia volverá a escribirse sobre la pista del hipódromo local.
Las 17 carreras, con sus respectivos candidatos, son:
PRIMERA CARRERA
(1.200 metros-11 hs.)
PREMIO “EUGENIO DEFESO”
1 REXQUISITA 56 Rubén Camos
2 BEAUTYFUL FEMME 56 Héctor Suárez
3 SAFE HOUSE 56 X X
4 GUARDIA NEGRA 56 Ramiro Salazar
5 BASKA TALENT 54 Lautaro Ponce
6 ISLA BONITA 56 María Schneider
7 A LA MESA 56 X X
8 SEA ETTE 56 José Vizcarra
Candidato: (8) Sea Ette
SEGUNDA CARRERA
(1.200 metros-11.35 hs.)
PREMIO “MUSEO DEL TURF LUIS ‘LORO’ LOPEZ”
1 NENO RULER 56 X X
2 ISLAND EXPRESS 57 Benjamín Ossan
3 GLANIADOR 56 Rubén Camos
4 EMOTIZO 56 José Vizcarra
5 PURO MOTOR 56 Ramiro Salazar
6 LIGHT BLACK 56 Osvaldo Alderete
7 ROMAN CALI 56 Sergio Barrionuevo
8 FRIVOLOUS 56 Héctor Suárez
9 DIALECTO 56 Walter Marrades
10 HI BUNNI 56 Francisco Brito
11 CARAXES 56 Cristian Caram
12 MUY CONFIABLE 56 María Schneider
Candidato: (7) Roman Cali
TERCERA CARRERA
(1.200 metros-12.10 hs.)
PREMIO “ESCUELA DE APRENDICES DE JOCKEYS”
1 TORO MATA 56 X X
2 PREGUNTADO 56 Rafael Schneider
3 MANISALE 56 José Carrizo
4 EL CANCAN 56 Lautaro Ponce
5 WELCOME CIMA 56 Matías Rodríguez
6 PURA BENDICION 57 Pedro Robles
7 LATIDOS 56 Julián Bethencourt
8 EGMONT 56 Ángel Vai
9 OKAVANGO 56 Rubén Camos
10 AIRE Y MAR 56 Francisco Brito
11 SUMMANUS 56 Sergio Barrionuevo
Candidato: (9) Okavango
CUARTA CARRERA
(1.300 metros-12.45 hs.)
PREMIO “HECTOR RAUL ANDULCE”
1 SEA TALES 53 Francisco Brito
2 CORNELL 53 Pablo Alarcón
3 LORD FORTUNE 53 José Vizcarra
4 TATY BOONE 51 Sergio Corbalán
5 FULL BAY 54 Rubén Camos
6 CANDY GATO 54 Roberto Robledo
7 HERMANO DEL ALMA 53 Sergio Barrionuevo
8 ALPACOR 53 Facundo Morán
9 REY VIDA BUENA 54 Walter Marrades
Candidato: (9) Rey Vida Buena
QUINTA CARRERA
(1.200 metros-13.20 hs.)
PREMIO “LA REVISTA”
1 SURTEES 56 Facundo Morán
2 NUMERO PUESTO 56 Ángel Villegas
3 MAJESTIC DAY 56 Marcos Navarro
4 EFIMERO 56 X X
5 TRISANTO 56 Roberto Robledo
6 PNEURUS 56 Héctor Suárez
7 WHAT A MACHO 56 Joaquín Flores
8 ENVIDIADO TIME 56 Lautaro Ponce
9 DUBAI JOY 56 Osvaldo Alderete
10 NIKY PINK 56 Matías Rodríguez
11 PUERTO PIREO 56 Walter Marrades
Candidato: (8) Envidiado Time
SEXTA CARRERA
(1.300 metros-14 hs.)
PREMIO “HIPODROMO DE SAN ISIDRO”
1 MUNDO DANIEL 56 Pablo Alarcón
2 FUMIKOMI 54 Cristian Caram
3 EXTERMINADOR RIDE 56 Lautaro Ponce
4 ELLA DICE 57 Walter Figueroa
5 PRIDE CANDY 56 Francisco Brito
6 GALAN DE GIRA 54 Matías Rodríguez
7 WINSADAY 56 Roberto Robledo
8 EQUAL ORGULLOSO 54 Facundo Navarro
9 TWIN VIC 54 José Vizcarra
10 AMOR TALENT 56 X X
11 FULL OWNER 57 Ramiro Salazar
12 ISLAND OF LUCK 54 Sergio Corbalán
Candidato: (10) Full Owner
SÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros-14.40 hs.)
PREMIO “HIPODROMO PALERMO”
1 VELOSO 56 Altair Domingos
2 LEOBOY 56 José Vizcarra
3 GUAJIRU 56 Sergio Barrionuevo
4 COPLAS DE PLATA 57 Ramiro Salazar
5 Q JOTE 56 Facundo Morán
6 DON CHIPION 56 Rubén Camos
7 CASI FELIZ 56 Francisco Brito
8 LADY AMAPOLA 55 X X
9 BABY CHAMPION 56 Julián Bethencourt
10 THE COACH 56 Matías Rodríguez
Candidato: (6) Don Chipión
OCTAVA CARRERA
(1.400 metros-15.20 hs.)
PREMIO “UNION DE TRABAJADORES DE TURF
Y AFINES - COPA UTTA”
1 LAST JEDI 56 Sergio Barrionuevo
2 GATAO 56 Gustavo Calvente
3 FACTOR DE RIESGO 56 Ramiro Salazar
4 MAYALL 56 Facundo Morán
5 FRIKI 56 Tadeo Nacusse
6 EN MI SUEÑOS 56 X X
7 HONOR ARGENTINO 56 Osvaldo Alderete
8 DON PIPER 56 Francisco Brito
9 STORM FORCE 56 Manny Ledesma
Candidato: (3) Factor de Riesgo
NOVENA CARRERA
(1.200 metros-16 hs.)
PREMIO “HIPODROMO DE LA PLATA”
1 SUBLIME DREAM 56 Héctor Coronel
2 CRAZY DANCE 57 Benjamín Ossan
3 CENTELLA BIG PRIZE 56 Lucas Medina
4 THE BEST WARRIOR 56 Roberto Robledo
5 Q SOÑADO 56 Matías Rodríguez
6 TOP COLT 56 X X
7 CHICA DE BLANCO 57 Walter Marrades
8 VERDANT 56 Rubén Camos
9 APOSTOLICO FRANK 56 José Vizcarra
10 ECO VENTURA 56 Julián Bethencourt
11 AMADEO 56 Sergio Barrionuevo
12 QUIJUANO 56 X X
Candidato: (9) Apostolico Frank
DÉCIMA CARRERA
(1.500 metros-16.40 hs.)
CLASICO “ESTRELLAS TUCUMANAS”
1 ELVIS SONG 60 Gustavo Calvente
2 EXCELSUM HIT 60 Altair Domingos
3 J BE PEANUT 58 Rubén Camos
4 REMANENTE 60 Héctor Suárez
5 JOLLY BOY 60 Facundo Morán
6 ARASHI 60 Ángel Vai
7 SMILING NICH 60 José Vizcarra
8 SMOKING BLACK 60 Ramiro Salazar
9 PALADIN ORIENTAL 60 Julián Bethencourt
10 FURIOSO AMAZON 60 Roberto Robledo
11 GROOVING 60 Sergio Barrionuevo
12 PENKY SEA 60 Osvaldo Alderete
Candidato: (2) Excelsum Hit
UNDÉCIMA CARRERA
(1.400 metros-17.30 hs.)
CLASICO “FUNDACION EQUINA ARGENTINA”
1 JAZMINERO EN FLOR 56 X X
2 PURPLE KING 56 Jorge Ricardo
3 REAL WIN 56 Facundo Morán
4 TRUMAN CAPOTE 56 Marcelo Quinteros
5 NURBURGRING 56 Osvaldo Alderete
6 GET CLOSER 56 Ramiro Salazar
7 COOL ROMAN 56 Pablo Alarcón
8 NIO NIO 56 Altair Domingos
9 SAINT NICH 56 Gustavo Calvente
10 MEDALLERO 56 Sergio Barrionuevo
11 ASPERO 56 José Vizcarra
Candidato: (11) Áspero
DUODÉCIMA CARRERA
(2.200 metros-18.30 hs.)
GRAN PREMIO “BATALLA DE TUCUMÁN”
1 RUMOR DE FUEGO 60 Luis Vai
2 SANTO HERMANO 60 Gustavo Calvente
3 GOLDEN WARRIOR 60 Rubén Camos
4 THOR MEDINA 60 Marcelo Quinteros
5 ECOGRAFICO RIM 60 X X
6 PURO PODER REAL 60 Pablo Alarcón
7 PEPE CURDELES 60 José Vizcarra
8 CONTURSI 60 Wilson Moreyra
9 SUFFOK 60 Facundo Morán
10 STAVROS DREAM 60 Pedro Robles
11 TRAVEL PASS 60 Altair Domingos
12 DR. LEGASOV 60 Osvaldo Alderete
13 ENDOR RYE 60 Sergio Barrionuevo
Candidato: (13) Endor Rye
DECIMOTERCERA CARRERA
(1.800 metros-19.20 hs.)
ESPECIAL “REVISTA PALERMO”
1 SEEKING MONEY 55 Héctor Suárez
2 MI DADDY 54 Manny Ledesma
3 FRENCH LOVER 54 Sergio Barrionuevo
4 EL SECURITY 53 Altair Domingos
5 DUPLEXER 52 José Vizcarra
6 MONTESQUIEU 55 Walter Marrades
7 FULL NOLAN 55 Luis Vai
8 NOBLE MANI 52 Facundo Morán
9 SOY NICHOLAS 54 Rubén Camos
10 EL MOONWALK 55 Francisco Brito
11 PODER GLOBAL 55 Matías Rodríguez
12 BALMAR 53 Kevin Olivera
13 FURIOUS DESAIN 55 Ángel Vai
Candidato: (7) Full Nolan
DECIMOCUARTA CARRERA
(1.200 metros-19.55 hs.)
CLASICO “LITO BESTANI”
1 PURO DE CUBA 55 Gustavo Calvente
2 LA KEYNESIANA 52 X X
3 TE ACOMPAÑO 53 Altair Domingos
4 TALENTO EMERGENTE 57 Ramiro Salazar
5 DOM RUI 54 Cristian Paz
6 WILD LUCKY KID 56 X X
7 ENLOQUECEME 55 Osvaldo Alderete
8 CARO AMICI 54 Pablo Alarcón
9 IL FELINO 55 Pedro Robles
10 LIBERIO 55 José Vizcarra
11 GIRO LATINO 55 Héctor Suárez
12 LONG VIEW 55 Luis Vai
13 LECLAY 55 Rafael Schneider
14 MALO DE PELICULA 56 Rubén Camos
15 MASTER ROBERTS TOP 56 Julián Bethencourt
Candidato: (4) Talento Emergente
DECIMOQUINTA CARRERA
(1.500 metros-20.30 hs.)
ESPECIAL “VIRGEN DE LA MERCED”
1 TRENDIC TOPIC 55 Ángel Villegas
2 SOLIDUS 55 Pablo Alarcón
3 NOTTAMBULO 56 Franklin Cáceres
4 ZINZAN BROOKE 59 Sergio Barrionuevo
5 STEP TO GLORY 56 José Vizcarra
6 PIU RIMOUT 54 Lautaro Ponce
7 SIXTIES KALATH 55 Ramiro Salazar
8 BOTON DE PANICO 55 Osvaldo Alderete
9 SWEET ELEMENTARY 57 Ángel Vai
Candidato: (3) Nottambulo
DECIMOSEXTA CARRERA
(1.300 metros-21.05 hs.)
PREMIO “MIRIÑAQUE”
1 RADIO WAVES 51 Kevin Olivera
2 ES NUESTRO 53 Cristian Caram
3 STAY STRONG 54 Gustavo Calvente
4 MADERO AL COMPAS 54 Roberto Robledo
5 UN DIA SOLEADO 54 Rubén Camos
6 FUGITIVE BOONE 54 Ismael Gauna
7 DISTINTO RIG 57 José Vizcarra
8 GLORIOSO IRENEO 54 Sergio Barrionuevo
9 CHECK DOUBLE 54 Walter Marrades
10 MURTAAJIL 53 Lucas Medina
Candidato: (8) Glorioso Irineo
DECIMOSÉPTIMA CARRERA
(1.400 metros-21.40 hs.)
PREMIO “RAUL MARIO PROVENZANO”
1 THE REMOTE 53 Ángel Villegas
2 MUÑECA TEXANA 52 X X
3 LORD LANCELOT 57 Francisco Brito
4 ES AMOROSO 54 Lautaro Ponce
5 CASUAL SECURITY 53 Roberto Robledo
6 LUCKY SHADOW 57 Walter Marrades
7 SLAMIC RIMOUT 53 Gustavo Calvente
8 SOL POR NORMA 53 Walter Figueroa
9 CASHISKING 53 Sergio Barrionuevo
10 LAUGH OUT LOUD 51 X X
11 BAR RIVAS 53 José Vizcarra
12 MALLOW 57 Matías Rodríguez
Candidato: (11) Bar Rivas