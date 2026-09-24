“Si quieren 20 equipos, regionalicemos”: Leito defendió la postura de Atlético ante los posibles cambios en AFA

La postura de Atlético

En ese punto, Leito confirmó que Atlético ya fijó posición frente al proyecto que propone reducir los actuales 30 equipos a una cifra de entre 20 y 24. “La posición la hemos fijado en el mismo momento que River terminó planteando, creo que son cinco o seis puntos, entre eso la más importante era la modificación de la estructura de cómo se juega el fútbol argentino en cuanto a la cantidad de equipos”, explicó. Y fue contundente respecto de la postura del club: “Nosotros no estábamos de acuerdo, que esto nos había costado mucho poder llegar al número que estamos de los equipos que están compitiendo en este momento”.