“Si quieren 20 equipos, regionalicemos”: Leito defendió la postura de Atlético ante los posibles cambios en AFA

Resumen para apurados
- En Tucumán, Mario Leito, titular de Atlético, rechazó achicar la Primera División a 20 clubes y propuso regionalizar el torneo para defender la representación del interior.
- El dirigente cuestionó los proyectos debatidos en AFA y los promedios, señalando que 19 de los 30 equipos actuales pertenecen al AMBA y solo 11 representan a otras provincias.
- La postura anticipa una fuerte disputa política en la AFA, donde los clubes del interior buscarán resistir reformas que concentren plazas en Buenos Aires y reduzcan el federalismo.
En medio de una jornada marcada por el turf, Mario Leito aprovechó su presencia en el Hipódromo de Tucumán para hablar de fútbol y dejar clara la postura de Atlético Tucumán sobre los cambios que analiza la AFA. El presidente del “Decano” contó que suele participar del Gran Premio Batalla de Tucumán, al que definió como “una de las grandes fiestas de turf en Tucumán”, y durante la transmisión especial de LA GACETA se metió de lleno en la discusión por el futuro de los torneos.
Consultado por las modificaciones anunciadas por AFA, Leito consideró que algunas son cuestiones menores y cuestionó que se presenten como transformaciones estructurales. “Son cosas menores, como jugar el alargue en los playoffs, definir tratar de armar otro torneo con lo que había. Un poco de maquillaje, para lo que había”, afirmó. Para el dirigente, las decisiones de fondo pasan por otro lado y una de las principales discusiones está relacionada con la cantidad de equipos que participan en Primera.
La postura de Atlético
En ese punto, Leito confirmó que Atlético ya fijó posición frente al proyecto que propone reducir los actuales 30 equipos a una cifra de entre 20 y 24. “La posición la hemos fijado en el mismo momento que River terminó planteando, creo que son cinco o seis puntos, entre eso la más importante era la modificación de la estructura de cómo se juega el fútbol argentino en cuanto a la cantidad de equipos”, explicó. Y fue contundente respecto de la postura del club: “Nosotros no estábamos de acuerdo, que esto nos había costado mucho poder llegar al número que estamos de los equipos que están compitiendo en este momento”.
El presidente de Atlético también rechazó el argumento de que un campeonato con menos participantes necesariamente sería más competitivo. “Más competitivo que este torneo de 30 creo que no lo hay”, sostuvo. Para fundamentarlo, recordó que en los últimos años distintos equipos lograron consagrarse y que no todo quedó concentrado en los clubes tradicionalmente considerados grandes. En ese sentido, mencionó a Belgrano, Platense, Central Córdoba e Independiente Rivadavia, además de Lanús, Estudiantes y Racing.
“Queremos un fútbol federal”
La discusión, según Leito, también tiene que ver con la representación del interior. “Les hemos preguntado qué tipo de fútbol querían, si quieren un fútbol para pocos, es el torneo de 20. Ahora, si queremos un fútbol federal, seguramente es un torneo con la cantidad de equipos que están jugando ahora”, señaló. Y agregó una propuesta ante la posibilidad de reducir el campeonato. “Si ustedes quieren plantear un fútbol de 20 clubes, lo que deberíamos hacer es regionalizar los torneos en la Argentina”.
Para sostener su postura, Leito puso sobre la mesa la distribución geográfica de los equipos. “De los 30 equipos que están jugando en este momento, 19 son de CABA y de provincia de Buenos Aires, que significa el 63% de los equipos que están participando. Cuando solamente hay 11 equipos del interior del país”, explicó. Desde allí lanzó un planteo directo sobre cómo debería resolverse una eventual reducción: “Si ustedes quieren que sean 20 equipos jugando, van a tener que resolver que de los 19 que juegan o que son de CABA y provincia de Buenos Aires, van a terminar jugando 10”.
El cuestionamiento a los promedios
Leito también aprovechó la discusión para cuestionar el sistema de promedios. “Los clubes grandes en su momento plantearon el tema del promedio. Ahora, el promedio era para salvarlo a quién? ¿A nosotros o a ellos? Era para salvar a los clubes grandes”, afirmó. Y cerró con una frase que sintetizó la postura que Atlético pretende defender en el debate por el futuro del fútbol argentino: “Hagan desaparecer el promedio, si bajan, regionalicemos”.