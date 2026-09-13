Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

Resumen para apurados
- Un método casero permite a las personas mejorar el filo de tijeras domésticas desafiladas usando una aguja de coser para optimizar su rendimiento sin salir del hogar.
- La técnica consiste en simular cortes sobre la aguja para asentar rebabas del metal, una solución rápida frente a la falta de afiladores tradicionales o herramientas complejas.
- Aunque prolonga la vida útil con desgaste leve, el truco no reemplaza al afilado profesional ni al uso de lijas finas cuando el filo original se ha perdido por completo.
Puede ser que sea un accesorio secundario en el hogar. Por ello cuando se lo necesita su buen estado, es una incógnita. Las tijeras domésticas están siempre presentes, su uso puede que no sea constante. Cualquier elemento que no es usado durante algún tiempo suele perder rendimiento. Al momento de necesitarlo, seguramente solucionará el inconveniente, pero a ¿que costo de esfuerzo?
El mantenimiento de las tijeras es clave para conservar su finalidad de proponer un corte preciso y prolongar la vida útil de las hojas. Cuando el desgaste es leve, existe un truco casero sencillo que permite mejorar su rendimiento, en menos de un minuto. No hay necesidad de herramientas especializadas o de tener la milagrosa suerte de que alguien pase por la zona al grito de “afilador, afilador” o soplando el característico chiflato que identifica a los que ofician de algo que ya casi no se hace de ese modo.
Por eso también es bueno conocer la maña para realizar el truco solo hace falta una aguja de máquina de coser.
Los pasos a seguir
El método consiste en colocar la aguja entre las hojas y hacer varias veces el movimiento como si se intentara cortar la aguja, de manera que el contacto entre ambas produzca un ligero raspado sobre el metal. Una vez terminado, es importante comprobar el resultado.
Para eso, se puede hacer una prueba sobre un trozo de tela. El material debería separarse de manera limpia y continua, sin quedar atrapado entre las piezas ni desplazarse sin llegar a cortarse.
Este recurso resulta adecuado principalmente para tijeras con un desgaste leve, una situación habitual en el uso doméstico. Cuando el deterioro es considerable, la técnica puede no ser suficiente y será necesario recurrir a un esmeril u otro equipo especializado.
Aclaración
El truco de la aguja de coser no afila realmente la tijera. Lo único que hace la aguja es rectificar sutilmente alguna pequeña rebaba de las hojas o asentar ligeramente el borde si la desafilada es mínima. Si la tijera ya perdió el filo verdadero, el metal duro de la aguja no desgasta la hoja en el ángulo adecuado para devolverle el corte.
Hay varias opciones para afilar una tijera de manera efectiva. Claro que en un punta, están los talleres de afilado, en los que se puede recuperar el filo original sin arruinar la herramienta. Otra opción casera un poco más compleja porque requiere abrasión: es el papel de lija fino con la tijera hay que cortar repetidamente varias tiras del papel de lija con la herramienta de corte. El grano del papel desgastará la hoja uniformemente. También se puede usar una piedra de afilar al agua: pasando el borde inclinado de cada hoja respetando exactamente el ángulo original.