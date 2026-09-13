Cómo afilar las tijeras en casa con un truco simple y sin herramientas especiales

El mantenimiento de las tijeras es clave para conservar su finalidad de proponer un corte preciso y prolongar la vida útil de las hojas. Cuando el desgaste es leve, existe un truco casero sencillo que permite mejorar su rendimiento, en menos de un minuto. No hay necesidad de herramientas especializadas o de tener la milagrosa suerte de que alguien pase por la zona al grito de “afilador, afilador” o soplando el característico chiflato que identifica a los que ofician de algo que ya casi no se hace de ese modo.