Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

Dictamen casi listo

Por su parte, el funcionario Arnedo señaló, en entrevista con LG Play, que la Municipalidad intimó a las apps de transporte en tres oportunidades y que está casi listo el dictamen de la Fiscalía de Estado para generar las multas pertinentes por el incumplimiento de la ordenanza. “También estamos creando el registro municipal de plataformas digitales para que, como organismo de contralor, podamos ejercer las facultades que tenemos para saber quiénes son los que prestan el servicio y los coches que lo llevan adelante”, manifestó.