Política

Taxistas de la capital marchan hoy para que se controle a las apps de transporte

Piden las renuncias de Valeria Amaya, directora del Sutrapa, y de Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana.

EN EL OJO DE LA TORMENTA. Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana, es cuestionado por los taxistas.
EN EL OJO DE LA TORMENTA. Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana, es cuestionado por los taxistas. ARCHIVO
Hace 5 Hs

La Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán convocó a una nueva manifestación para hoy a las 9 en la Municipalidad capitalina. Los choferes reclaman controles sobre las apps de transporte como lo dispone la ordenanza de regulación N° 5.483.

“Los taxistas exigimos respuestas”, resume el folleto que compartieron referentes del sector por redes sociales. Y cuestionan: “¿por qué no se cumple lo anunciado? ¿Qué están esperando? ¿Qué intereses hay detrás de esta falta de controles?”.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán toma medidas tras el incumplimiento de las apps de transporte

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Además, el gremio que encabeza Julio Rodríguez exige la “inmediata renuncia de la conducción del área de transporte”, y apunta a Valeria Amaya, directora del Sutrapa, y a Carlos Arnedo, secretario de Movilidad Urbana. “La intendenta Rossana Chahla manifestó públicamente que había dado instrucciones para que se cumpliera la ordenanza. Sin embargo, hasta el día de hoy, seguimos esperando respuestas y acciones concretas”, indicaron.

Dictamen casi listo

Por su parte, el funcionario Arnedo señaló, en entrevista con LG Play, que la Municipalidad intimó a las apps de transporte en tres oportunidades y que está casi listo el dictamen de la Fiscalía de Estado para generar las multas pertinentes por el incumplimiento de la ordenanza. “También estamos creando el registro municipal de plataformas digitales para que, como organismo de contralor, podamos ejercer las facultades que tenemos para saber quiénes son los que prestan el servicio y los coches que lo llevan adelante”, manifestó.

Las apps de transporte empezarán a tributar en el corto plazo en San Miguel de Tucumán

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A su vez, el secretario de Movilidad Urbana aseguró que “se han generado multas millonarias”, entre otras medidas, con el fin de “castigar a las plataformas digitales por la falta de cumplimiento de las ordenanzas”. “Y a la actividad taximetrera la doctora Chahla les ha brindado herramientas que en otras administraciones no pudieron acceder. Se creó un empadronamiento de toda la actividad y estamos realizando controles históricos”, aseveró.

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