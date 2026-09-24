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Avengers vuelve a la pantalla: los estrenos de cine de esta semana en Tucumán

La película de Marvel regresa con una sorpresa para los fans. Además, la cartelera tucumana suma terror, aventuras y acción, con funciones en distintas salas hasta el 30 de septiembre.

ESTRENOS. La cartelera suma terror, aventuras y el regreso de los Vengadores. Atlas y Cines del Solar renuevan sus propuestas del 24 al 30 de septiembre. / CAPTURA DE PANTALLA
ESTRENOS. La cartelera suma terror, aventuras y el regreso de los Vengadores. Atlas y Cines del Solar renuevan sus propuestas del 24 al 30 de septiembre. / CAPTURA DE PANTALLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los cines de Tucumán renuevan su cartelera del 24 al 30 de septiembre con el reestreno de Avengers: Endgame y nuevos títulos para ampliar la oferta de entretenimiento provincial.
  • Las salas Atlas y Cines del Solar suman funciones en 2D, 3D y trasnoches de películas de terror, acción y aventuras, además de un adelanto exclusivo de Avengers: Doomsday.
  • La reposición de grandes éxitos de Marvel busca revitalizar la concurrencia a las salas locales y anticipa los próximos lanzamientos clave de la franquicia a nivel global.
Resumen generado con IA

Una aventura fantástica, una historia de supervivencia o el regreso de los superhéroes de Marvel. La cartelera de cine en Tucumán se renueva esta semana con opciones para distintos gustos, funciones desde la tarde y algunas trasnoches durante el fin de semana.

Desde este jueves 24 hasta el miércoles 30 de septiembre, Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar ofrecerán estrenos y reestrenos como “La isla olvidada”, “El corazón de la bestia”, “Su propio infierno” y “Avengers: Endgame Bonus”. También continúan en pantalla varias de las películas de semanas anteriores, entre ellas “Spider-Man: Un Nuevo Día”, “La noche del demonio” y “La Odisea”.

Las propuestas incluyen funciones en castellano y subtituladas, además de alternativas en 2D y 3D. Estos son los horarios para organizar una salida al cine durante la semana.

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Funciones en el Atlas Monteagudo

En el complejo de calle Monteagudo, la programación se distribuye en tres salas. Las funciones estarán disponibles de jueves a domingo y de martes a miércoles, ya que el lunes no figura actividad en la grilla.

Sala 1

- “Avengers: Endgame Bonus” se proyectará en castellano, en 2D, a las 17:30. También tendrá una función subtitulada a las 21:30. Ambas se repetirán todos los días con funciones programadas, excepto el lunes.

- “El corazón de la bestia” tendrá una función de trasnoche en castellano el sábado a la 1.

Sala 2

- “Spider-Man: Un Nuevo Día” se verá en castellano a las 17, de jueves a domingo y de martes a miércoles. El sábado sumará una trasnoche a las 0:45.

- “El corazón de la bestia” tendrá funciones en castellano a las 20 y subtituladas a las 22:20, durante los mismos días.

Sala 3

- “La isla olvidada” se proyectará en castellano a las 18, de jueves a domingo y de martes a miércoles.

- “La noche del demonio” tendrá funciones en castellano a las 20.10. El sábado también sumará una trasnoche a la 1.10.

- “Su propio infierno” se verá subtitulada a las 22.30, durante los días de actividad del complejo.

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Funciones en el Atlas Vía 24

En el complejo de avenida 24 de Septiembre, la programación combina títulos que continúan en cartelera con el regreso de una de las películas más populares de Marvel. Algunas funciones se ofrecen en formato M8.

Sala 1

- “Avengers: Endgame Bonus” tendrá funciones diarias en castellano: a las 17, en formato 2D + M8, y a las 21, en 3D + M8.

- El sábado, el reestreno sumará una función de trasnoche en 2D + M8, a las 0:40.

Sala 2

- “La isla olvidada” se proyectará en castellano a las 17:10 y a las 19:40, todos los días.

- “Resident Evil: Noche Cero” tendrá funciones subtituladas a las 22:10. El sábado sumará una trasnoche en castellano a las 0:20.

ATLAS VÍA 24. Tendrá propuestas 2D y 3D. / CAPTURA DE PANTALLA ATLAS VÍA 24. Tendrá propuestas 2D y 3D. / CAPTURA DE PANTALLA

Cines del Solar

En Yerba Buena, Cines del Solar, ubicado en Aconquija 1366, también incorpora novedades a su programación. Entre los estrenos y reestrenos de la semana aparecen “Su propio infierno”, “La isla olvidada”, “El corazón de la bestia” y “Avengers: Endgame Bonus”.

“Su propio infierno”, apta para mayores de 16 años, tendrá una función subtitulada en 2D el jueves 24 a las 22:20. “La isla olvidada”, apta para todo público, se proyectará en castellano a las 15:10, 15:40, 17:20 y 17:50. Por su parte, “El corazón de la bestia”, apta para mayores de 13 años, tendrá funciones en castellano a las 20 y a las 22:15.

EN YERBA BUENA. Cines del Solar también ofrece funciones todos los días y extiende algunos horarios durante el viernes y sábado. / CAPTURA DE PANTALLA EN YERBA BUENA. Cines del Solar también ofrece funciones todos los días y extiende algunos horarios durante el viernes y sábado. / CAPTURA DE PANTALLA

El reestreno de “Avengers: Endgame Bonus”, que incluye un adelanto exclusivo de “Avengers: Doomsday”, contará con tres funciones el jueves: a las 15.05, en castellano y 2D; a las 18.30, en castellano y 3D; y a las 21.50, subtitulada y en 2D.

Además, continúan en cartelera “Resident Evil: Noche Cero”, “Coyote vs Acme”, “La noche del demonio”, “Yo Narciso”, “Spider-Man: Un Nuevo Día” y “La Odisea”. Estos títulos se mantienen disponibles en 2D, con opciones en castellano o subtituladas según la película.

La programación completa y los horarios actualizados se pueden consultar en la cartelera online de Cines del Solar. La venta por internet cierra 60 minutos antes de cada función, aunque las entradas también se pueden adquirir en boletería hasta el horario de inicio de la película.

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