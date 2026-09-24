Avengers vuelve a la pantalla: los estrenos de cine de esta semana en Tucumán

“Su propio infierno”, apta para mayores de 16 años, tendrá una función subtitulada en 2D el jueves 24 a las 22:20. “La isla olvidada”, apta para todo público, se proyectará en castellano a las 15:10, 15:40, 17:20 y 17:50. Por su parte, “El corazón de la bestia”, apta para mayores de 13 años, tendrá funciones en castellano a las 20 y a las 22:15.