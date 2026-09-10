Qué ver en el cine esta semana: todos los estrenos y horarios en Tucumán

Resumen para apurados
- Los cines de Tucumán renuevan su cartelera del 10 al 16 de septiembre con cinco estrenos y trasnoches para actualizar la oferta de entretenimiento provincial.
- Las salas Atlas y Cines del Solar suman títulos variados, mantienen filmes exitosos en pantalla e incorporan la Fiesta del Cine con entradas promocionales a $5.000.
- La combinación de tarifas accesibles y horarios extendidos de trasnoche apunta a consolidar la concurrencia a las salas y dinamizar el circuito comercial tucumano.
¿Terror, acción, animación o música? Si todavía no sabés qué ver, la cartelera de cine de Tucumán llega renovada esta semana, con nuevos estrenos, películas que continúan en pantalla y funciones que durante el fin de semana se extienden hasta después de la medianoche.
Desde este jueves 10 y hasta el miércoles 16 de septiembre, las principales novedades serán “Código Venganza”, “El Heladero”, “Hechizo de Amor: La Magia Continúa”, “Oasis: Don’t Look Back in Anger” y “Tadeo y la Lámpara Maravillosa”. Los títulos se reparten entre Atlas Monteagudo, Atlas Vía 24 y Cines del Solar.
También continúan propuestas de la semana anterior como “Pepita la Pistolera”, “Spiderman: Un Nuevo Día”, “Toy Story 5”, “La Odisea”, “La Noche del Demonio”, “Yo Narciso”, “Coyote vs Acme” y el regreso de “Terminator 2: El Juicio Final”.
Además, durante estos días Atlas participa de la Fiesta del Cine y las entradas para funciones 2D, 3D, XD y Comfort tendrán un valor de $5.000.
Funciones en el Atlas Monteagudo
En el complejo de calle Monteagudo, la cartelera se distribuye en tres salas.
Sala 1
- “Coyote vs Acme”, castellano, 2D, se proyectará a las 17 todos los días. Sábado y domingo tendrá además una función a las 14.30.
- El estreno “Oasis: Don’t Look Back in Anger” podrá verse subtitulado, en 2D, a las 19.30 durante toda la semana.
- “Spiderman: Un Nuevo Día” tendrá función subtitulada a las 22.10 todos los días y una trasnoche en castellano el sábado a la 1.20.
Sala 2
- “Tadeo y la Lámpara Maravillosa”, uno de los estrenos familiares, irá en castellano a las 17.40. Sábado y domingo suma una función a las 15.30.
- “Pepita la Pistolera” continúa en pantalla a las 19.40, en castellano.
- “Código Venganza” se proyectará subtitulada a las 22 y tendrá trasnoche en castellano el sábado a las 0.20.
Sala 3
- “La Noche del Demonio” tendrá funciones en castellano sábado y domingo a las 14.40.
- “Terminator 2: El Juicio Final” seguirá a las 17.10, en castellano, mientras “Yo Narciso” ocupará el horario de las 20.
- Para cerrar el día, “La Noche del Demonio” se verá subtitulada a las 22.30 y sumará una trasnoche en castellano el sábado a la 1.
Funciones en el Atlas Vía 24
En las salas de 24 de Septiembre, algunas funciones incorporan además el formato M8.
Sala 1
- “Toy Story 5”, castellano, 2D + M8, irá a las 17 todos los días y sumará funciones sábado y domingo a las 14.40.
- “Spiderman: Un Nuevo Día” se proyectará a las 19.20, también en castellano y 2D + M8.
- “Pepita la Pistolera” podrá verse a las 22.20 bajo el mismo formato.
- La trasnoche del sábado será para “Hechizo de Amor: La Magia Continúa”, en castellano y 2D, a las 0.45.
Sala 2
- “Spiderman: Un Nuevo Día” tendrá funciones sábado y domingo a las 14, en castellano.
- “El Heladero”, uno de los estrenos de terror de la semana, irá a las 17 todos los días.
- “La Odisea” se mantendrá a las 19, subtitulada, mientras “Hechizo de Amor: La Magia Continúa” tendrá función subtitulada a las 22.30.
- El sábado, “El Heladero” suma una trasnoche en castellano a la 1.20.
Cines del Solar
En Yerba Buena, la programación de Cines del Solar también combina estrenos con películas que continúan en pantalla.
- “Código Venganza”, de 123 minutos y apta para mayores de 13 años, tendrá función subtitulada a las 22.20 todos los días. Viernes y sábado suma una trasnoche en castellano a las 0.45.
- Para quienes busquen terror, “El Heladero” se proyectará subtitulado a las 22.25 de jueves a miércoles. El viernes y sábado tendrá además función en castellano a las 0.45.
- “Hechizo de Amor” irá en castellano a las 20.10 y subtitulada a las 22.35 todos los días. Viernes y sábado agrega una función en castellano a la 1.
- “Oasis: Don’t Look Back in Anger” tendrá una función diaria subtitulada a las 19.30.
- Entre los títulos que siguen en cartelera, “La Odisea” podrá verse subtitulada a las 21.50 todos los días y sumará trasnoches viernes y sábado a la 1.
- “Pepita la Pistolera”, película argentina basada en la vida de Margarita Di Tullio, tendrá funciones en castellano a las 17.55 y 19.55 durante toda la semana.
- “Spiderman: Un Nuevo Día”, por su parte, continuará con una función diaria en castellano a las 19.40.
En Cines del Solar, la venta online cierra 60 minutos antes de cada función. Quienes no compren por internet podrán adquirir sus entradas en boletería hasta el horario de inicio de la película.