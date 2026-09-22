El Niño podría extender la temporada de dengue en Tucumán: qué advirtió Salud
Resumen para apurados
- Salud de Tucumán advirtió este martes que el fenómeno de El Niño podría extender la temporada de dengue en la provincia debido al aumento de lluvias y calor.
- Aunque no hay circulación sostenida, se prevén temperaturas de enero en octubre. El virus suele reintroducirse vía casos importados desde países limítrofes y el norte del país.
- El Siprosa instó a eliminar criaderos de mosquitos ante el riesgo climático y destacó que los esquemas completos de vacunación generan anticuerpos por hasta siete años.
Debido al aumento de las temperaturas y de las precipitaciones previsto para los próximos meses, el fenómeno de El Niño podría modificar las condiciones habituales de la temporada de dengue en Tucumán. Así lo advirtió este martes a LA GACETA Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Siprosa, quien aclaró que actualmente no hay circulación sostenida de dengue en la provincia, aunque el escenario climático podría favorecer una mayor presencia del mosquito.
“Se prevé que vamos a tener un aumento inusitado de las temperaturas”, señaló Ferre Contreras durante la entrevista, y explicó que podrían registrarse en octubre valores que habitualmente corresponden a enero. Esto, según detalló, extendería durante más tiempo las condiciones favorables para la presencia del mosquito.
A ese factor se suma la posibilidad de un incremento de las lluvias. “Si tenemos más días de lluvia o más cantidad de lluvia vamos a acumular más agua en recipientes y también vamos a generar la segunda condición propicia para que se desarrolle el mosquito”, dijo.
Qué puede pasar con el dengue en Tucumán
Ferre Contreras evitó anticipar cómo será concretamente la próxima temporada. “No sabemos cuál es el virus que va a circular”, indicó al referirse a la dinámica que puede adquirir la enfermedad. Remarcó, además, que el comportamiento dependerá de distintos factores epidemiológicos.
Entre ellos mencionó la situación del dengue en Brasil, Paraguay y Bolivia, países que pueden tener impacto sobre la provincia, además de lo que ocurra en Salta y Jujuy. También tendrá incidencia el movimiento turístico y los viajes de los tucumanos.
Según explicó, habitualmente la circulación del dengue en Tucumán comienza con un caso importado: una persona que contrae la enfermedad fuera de la provincia regresa y, a partir de la picadura de un mosquito, puede iniciar la transmisión local. Por eso, el especialista puso el foco en una medida que está al alcance de los vecinos: evitar la acumulación de agua.
“La primera medida de prevención contra el dengue es disminuir la población de mosquito”, sostuvo. En ese sentido, pidió revisar jardines, fondos y patios y eliminar recipientes que puedan juntar agua. “Con la temperatura no podemos hacer nada, a la lluvia no podemos evitarla, pero sí podemos evitar tener recipientes”, remarcó.
El trabajo preventivo durante el invierno
El funcionario también destacó que desde el Ministerio de Salud se trabajó durante los meses de frío en los sectores de la provincia que históricamente registraron una mayor presencia de mosquitos y más casos de dengue.
Ferre Contreras resaltó además la necesidad de coordinar las tareas entre la comunidad y los gobiernos locales. “Tenemos que actuar en conjunto porque si no no se puede”, afirmó.
Respecto de la vacunación, explicó que las personas que completaron el esquema contra el dengue cuentan actualmente con evidencia de persistencia de anticuerpos protectores durante hasta siete años. Esto representa una actualización respecto de las primeras estimaciones, que hablaban de una protección de alrededor de cuatro años o cuatro años y medio.