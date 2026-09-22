El Niño podría extender la temporada de dengue en Tucumán: qué advirtió Salud

Debido al aumento de las temperaturas y de las precipitaciones previsto para los próximos meses, el fenómeno de El Niño podría modificar las condiciones habituales de la temporada de dengue en Tucumán. Así lo advirtió este martes a LA GACETA Miguel Ferre Contreras, secretario ejecutivo médico del Siprosa, quien aclaró que actualmente no hay circulación sostenida de dengue en la provincia, aunque el escenario climático podría favorecer una mayor presencia del mosquito.