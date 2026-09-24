Seguridad

Alerta por seis aplicaciones que pueden poner en riesgo tu celular y tus datos bancarios

Parecen herramientas inofensivas para navegar de manera segura, pero fueron utilizadas para convertir dispositivos en parte de una gigantesca red de ciberdelincuentes.

IMAGEN ILUSTRATIVA
IMAGEN ILUSTRATIVA / FREEPIK
Hace 1 Hs

La ciberdelincuencia encontró una nueva forma de esconderse detrás de aplicaciones que, a simple vista, parecen diseñadas para proteger a los usuarios. Se trata de seis servicios de VPN gratuitos que fueron utilizados para crear una gigantesca red de dispositivos comprometidos y que todavía generan advertencias entre los especialistas en seguridad informática.

Las aplicaciones señaladas son MaskVPN, DewVPN, PaladinVPN, ProxyGate, ShieldVPN y ShineVPN. Estos programas fueron utilizados para construir parte de la infraestructura de la botnet conocida como 911 S5, una red que llegó a involucrar unos 19 millones de direcciones IP únicas en más de 190 países.

Las seis aplicaciones señaladas

Si alguna de estas aplicaciones aparece instalada en un teléfono o computadora, los especialistas recomiendan desinstalarla:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

El problema no estaba solamente en que fueran VPN gratuitas. Según el sitio Kaspersky, quienes instalaban estos programas podían convertir, sin saberlo, sus dispositivos en servidores proxy, capaces de canalizar el tráfico de terceros.

De esta manera, un teléfono o una computadora infectada podía terminar formando parte de una infraestructura utilizada por otros ciberdelincuentes. Kaspersky señaló que los operadores de la red llegaron a vender acceso a esos dispositivos para realizar ciberataques, fraudes masivos y otras actividades ilícitas.

El engaño detrás de una VPN falsa

Una VPN legítima funciona como un intermediario entre el dispositivo del usuario e internet. Entre otras funciones, puede cifrar el tráfico y ocultar la dirección IP.

El problema aparece cuando esa herramienta no es lo que dice ser. En lugar de proteger la conexión, una aplicación maliciosa puede utilizar el dispositivo como parte de una red controlada por terceros.

La botnet 911 S5 fue desmantelada en mayo de 2024 por las autoridades estadounidenses y sus socios internacionales. La investigación permitió establecer que las seis aplicaciones mencionadas habían sido utilizadas para construir esa enorme red de servidores proxy.

¿Qué riesgo existe para los usuarios?

El principal problema es que una persona puede no advertir que su dispositivo está siendo utilizado para actividades que desconoce.

Además, una aplicación maliciosa puede generar otros riesgos relacionados con la privacidad y el robo de información. Las aplicaciones falsas pueden ser diseñadas para monitorear la actividad del usuario, instalar malware o recopilar información personal.

Por eso, encontrar una de estas aplicaciones instalada no es un detalle menor: es recomendable eliminarla y revisar el dispositivo.

Qué hacer si tenés alguna instalada

La primera medida es desinstalar la aplicación. También es recomendable realizar un análisis de seguridad del dispositivo y, si se utilizó el equipo para acceder a cuentas sensibles, considerar el cambio de las contraseñas importantes.

Los especialistas también aconsejan evitar la descarga de aplicaciones desde sitios desconocidos y comprobar quién es el desarrollador antes de instalar un programa. Una de las recomendaciones de Kaspersky es ingresar al sitio oficial del servicio que se busca utilizar y acceder desde allí al enlace correspondiente a la tienda de aplicaciones.

También conviene revisar los permisos que solicita cada aplicación. Una herramienta debería pedir solamente los accesos que necesita para cumplir con su función.

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