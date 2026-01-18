VPN gratuitas bajo la lupa: ¿por qué los expertos alertan sobre su uso?

Los riesgos de conectarse a una VPN gratuita

El principal peligro de las VPN sin costo es que pueden comprometer seriamente la privacidad. Algunas solicitan permisos excesivos, como acceso a contactos, ubicación o almacenamiento, lo que les permite recopilar mucha más información de la necesaria. Otras, directamente, no cuentan con protocolos de cifrado sólidos, dejando la información expuesta a ataques o filtraciones.