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“Sos tan nefasto”: el furioso descargo de Nicole Neumann por ser fotografiada en una panchería

La modelo apuntó contra la persona que le sacó una foto sin autorización en San Isidro mientras almorzaba con su hija y una amiga.

“Sos tan nefasto”: el furioso descargo de Nicole Neumann por ser fotografiada en una panchería
Fuente: TN
Hace 2 Hs

La modelo Nicole Neumann vivió un momento de alta tensión mediática luego de ser fotografiada dentro de un local de comida rápida en San Isidro. La difusión de la imagen en redes sociales generó revuelo debido al reconocido vegetarianismo de la figura de la televisión.

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Frente a la repercusión de la publicación, la conductora decidió hacer un descargo público para aclarar lo sucedido. La celebridad calificó el episodio dentro de la sección “la no noticia” e identificó al responsable del retrato.

La explicación sobre el almuerzo y la foto en la panchería

Un usuario de internet difundió la captura acompañada por una frase irónica sobre la presencia de la modelo en el local de comida. En la publicación, la cuenta Gossipeame escribió: “Me cuentan habría estado comiéndose un panchito, supongo que para vegetarianos/veganos”. Ante la viralización del contenido, Neumann respondió con firmeza mediante un video en sus plataformas digitales.

La modelo explicó el verdadero motivo de su visita al comercio gastronómico junto a sus jóvenes acompañantes. Al respecto, la conductora relató: “Fui a un almuerzo a llevar a mi hija y una amiga, que quisieron ir a un lugar específico. Accedí para darles el gusto. De hecho, hice la broma de: ‘Ay, lo único que me falta es que me saquen una foto dentro de una panchería’”. De esa manera, la celebridad desmintió haber consumido alimentos de origen animal en el establecimiento.

La respuesta de Nicole Neumann

La conductora encaró públicamente al autor del posteo mediante un mensaje categórico. En su relato, Nicole Neumann manifestó: “Vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados, familia, se enteren de lo desagradable de las actitudes”. Además, la modelo detalló el cruce verbal afirmando: “Escucho encima de refilón, por eso sé quién sos, en un momento que decís: ‘No, no come carne, no sé qué’. Yo me doy vuelta y me dice: ‘La carne, hay que comer carne’. Yo le digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? ¿Carne? No, no, no’”.

Por último, la modelo reprochó la falta de valentía del joven al momento de confrontarla personalmente. En ese sentido, Neumann le recriminó: “No tuviste ni la decencia ni el coraje de mirarme de frente y seguir con el tema. Pasaste de largo, porque te miré”. Con esa declaración categórica, la figura pública dio por cerrado el cruce digital.

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