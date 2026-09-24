“Sos tan nefasto”: el furioso descargo de Nicole Neumann por ser fotografiada en una panchería

La respuesta de Nicole Neumann

La conductora encaró públicamente al autor del posteo mediante un mensaje categórico. En su relato, Nicole Neumann manifestó: “Vengo a hablarle a un proyecto de señor y para que todos sus amigos, allegados, familia, se enteren de lo desagradable de las actitudes”. Además, la modelo detalló el cruce verbal afirmando: “Escucho encima de refilón, por eso sé quién sos, en un momento que decís: ‘No, no come carne, no sé qué’. Yo me doy vuelta y me dice: ‘La carne, hay que comer carne’. Yo le digo: ‘¿Qué? ¿Cómo? ¿Carne? No, no, no’”.