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Vuelve MasterChef Celebrity: quiénes son los 24 famosos que buscarán ganar el reality de Telefe

La nueva edición se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15.

Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity
Wanda Nara será nuevamente la conductora de MasterChef Celebrity La Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Telefe anunció el regreso de MasterChef Celebrity para el 28 de septiembre con 24 famosos en competencia y la conducción de Wanda Nara.
  • El lanzamiento se presentó durante la final de Gran Hermano. En el jurado, Maru Botana reemplazará a Donato de Santis junto a Damián Betular y Germán Martitegui.
  • La nueva temporada buscará sostener el liderazgo del canal en el prime time nocturno con una diversa convocatoria de figuras del espectáculo y el deporte.
Resumen generado con IA

Telefe confirmó a los 24 participantes que competirán en la cuarta temporada de MasterChef Celebrity y anunció cuándo comenzará el esperado ciclo gastronómico. 

La presentación se realizó mediante un creativo video emitido en la previa de la final de Gran Hermano Generación Dorada, que además mostró el regreso de Wanda Nara y una modificación en el jurado.

La nueva edición  se estrenará el lunes 28 de septiembre a las 22.15. De esta manera, el canal dejará pasar 12 días desde el cierre de GH, que terminó con la consagración de Solange “Sol” Abraham.

Wanda Nara volverá a estar al frente del programa, mientras que Damián Betular y Germán Martitegui continuarán como jurados. La principal novedad será la incorporación de Maru Botana, quien ocupará el lugar que dejó Donato de Santis.

Quiénes son los 24 participantes de MasterChef Celebrity

La lista reúne actores, músicos, periodistas, conductores, influencers y figuras vinculadas al deporte. Los 24 participantes confirmados son:

  • Alejandro Lerner
  • Josefina “China” Ansa
  • Diego Ramos
  • Edith Hermida
  • Gregorio “Grego” Rossello
  • Hernán Coronel (Mala Fama)
  • Julieta Nair Calvo
  •  Julieta Poggio
  • Karina Mazzocco
  • Lizy Tagliani
  • Luciana Geuna
  • Luck Ra
  • Marta Fort
  • Martín “Campi” Campilongo
  • Mike Amigorena
  • Morena Beltrán
  • Nazareno Casero
  • Elizabeth “Negra” Vernaci
  • Pablo Giralt
  • Pablo Migliore
  • José María “Pachu” Peña
  • Paula Trapani
  •  Rocío Robles
  • Sebastián Presta

Cuándo comienza MasterChef Celebrity

La cuarta temporada del reality gastronómico debutará el lunes 28 de septiembre a las 22.15. El programa tendrá a Wanda Nara nuevamente al frente y contará con Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana en el jurado.

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