El “Batalla” espera una multitud y habrá un operativo de seguridad sin precedentes

La Policía de Tucumán estará a cargo del dispositivo, con una importante cantidad de efectivos distribuidos en puntos estratégicos para ordenar la circulación, prevenir inconvenientes y garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad. La magnitud de la convocatoria, sumada a la presencia de autoridades provinciales y a los distintos atractivos previstos para el público, llevó a reforzar la planificación. En ese esquema trabajan el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, y el subjefe, Roque Yñigo, junto con las autoridades del hipódromo.