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El “Batalla” espera una multitud y habrá un operativo de seguridad sin precedentes

La Policía de Tucumán trabajará dentro y fuera del hipódromo para garantizar una jornada ordenada. Marcelo Moreno, gerente del circo hípico, destacó la incorporación del nuevo centro de monitoreo.

REUNIÓN. Roque Yñigo, Joaquín Girvau y Marcelo Moreno recorrieron el hipódromo para organizar el operativo de seguridad del jueves.
REUNIÓN. Roque Yñigo, Joaquín Girvau y Marcelo Moreno recorrieron el hipódromo para organizar el operativo de seguridad del jueves.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía montará un fuerte operativo este jueves en el Hipódromo de Tucumán por el Gran Premio Batalla, ante la llegada prevista de 30.000 personas y autoridades.
  • El dispositivo incluye agentes dentro y fuera del predio y el debut de un centro de monitoreo con cámaras 360°, en una jornada con carreras y sorteos de vehículos.
  • Esta modernización tecnológica y el despliegue buscan asegurar un evento masivo sin incidentes, marcando un estándar preventivo para futuras citas hípicas provinciales.
Resumen generado con IA

El Gran Premio “Batalla de Tucumán” no sólo se prepara para una jornada de alto nivel deportivo. El jueves, el Hipódromo de Tucumán deberá afrontar además el desafío de recibir a una multitud cercana a las 30.000 personas, por lo que se diagramó un amplio operativo de seguridad que abarcará tanto el interior del predio como sus alrededores.

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La Policía de Tucumán estará a cargo del dispositivo, con una importante cantidad de efectivos distribuidos en puntos estratégicos para ordenar la circulación, prevenir inconvenientes y garantizar que la jornada se desarrolle con normalidad. La magnitud de la convocatoria, sumada a la presencia de autoridades provinciales y a los distintos atractivos previstos para el público, llevó a reforzar la planificación. En ese esquema trabajan el jefe de la Policía, Joaquín Girvau, y el subjefe, Roque Yñigo, junto con las autoridades del hipódromo.

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“Estamos poniendo a punto todos los aspectos vinculados con la seguridad en el predio, que está previsto para la visita de las mayores autoridades de la provincia. Trabajamos codo a codo con la Policía para que cada detalle esté resuelto y la gente pueda disfrutar de la celebración con total tranquilidad”, destacó Marcelo Moreno, gerente del hipódromo.

Uno de los principales avances será la puesta en funcionamiento de un moderno centro de monitoreo, equipado con cámaras de 360 grados y pantallas que permitirán tener una visión amplia de distintos sectores del predio. La nueva herramienta tecnológica permitirá reforzar la vigilancia y facilitará la tarea de los efectivos que estarán afectados al operativo.

“Es la primera vez que se hace esta innovación en el lugar y estamos contentos de poder llevar a cabo esta etapa”, señaló Moreno.

Girvau confirmó que se dispondrá de un número importante de efectivos para custodiar especialmente los alrededores del Hipódromo, teniendo en cuenta la concentración de público prevista. El trabajo conjunto con Yñigo y las autoridades del predio permitirá anticipar los sectores que requerirán mayor atención y establecer una cobertura integral durante la jornada.

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El operativo tendrá además el desafío de acompañar una jornada que ofrecerá distintos atractivos para los asistentes. Entre ellos estará el sorteo de un automóvil 0 kilómetro, además de motocicletas, bicicletas y otros premios.

Así, mientras los caballos se preparan para salir a la pista y los grandes jockeys afinan sus estrategias, el Hipódromo también ajusta otra pieza fundamental de la jornada: un dispositivo pensado para que una multitud pueda disfrutar del “Batalla” con seguridad y tranquilidad.

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