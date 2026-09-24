La Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y su reacción se volvió viral

Pero uno de los momentos más extensos ocurre durante una reunión en la que un diplomático habla sobre las prioridades del equipo y termina con una seguidilla de frases de Moria: “Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar”, para luego rematar con otra de sus expresiones: “Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta”.