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La Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y su reacción se volvió viral

La representación diplomática sorprendió en redes con un divertido sketch protagonizado por sus funcionarios, que recrearon algunas de las frases más famosas de la diva. La respuesta de la artista no tardó en llegar.

La Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y su reacción se volvió viral
La Embajada de Noruega recreó las frases de Moria Casán y su reacción se volvió viral Revista Noticias
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Embajada de Noruega en Argentina publicó un video viral en redes donde sus diplomáticos recrean frases célebres de Moria Casán tras el éxito de su serie biográfica.
  • El sketch muestra a funcionarios y al embajador aplicando dichos como 'el decorado se calla' a situaciones de oficina, combinando humor con la rutina laboral diplomática.
  • La diva agradeció públicamente el gesto y prometió contactar a la sede diplomática, consolidando un inédito puente entre la cultura pop local y las relaciones exteriores.
Resumen generado con IA

La Embajada de Noruega en Argentina sorprendió en redes sociales con un video protagonizado por sus propios funcionarios, incluido el embajador, quienes se animaron a recrear algunas de las frases más reconocidas de Moria Casán. La producción rápidamente se volvió viral y llegó hasta la propia diva, que no tardó en reaccionar.

La serie de Netflix que desplazó a Moria Casán y que todos están viendo en Argentina

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La particular iniciativa diplomática surgió luego del éxito de la serie biográfica de La One en Netflix, estrenada en agosto de 2026. En el video, los integrantes de la embajada trasladaron el particular estilo de la artista a diferentes situaciones cotidianas de una oficina.

El video de la Embajada de Noruega con las frases de Moria Casán

A lo largo del sketch, los funcionarios noruegos interpretaron distintas escenas laborales utilizando expresiones popularizadas por Moria. Uno de los empleados aparece saludando a su jefe con un “¿What pass papi?”, mientras que otra funcionaria responde a una compañera que se queja por la comida con una de las frases más recordadas de la diva: “¡El decorado se calla!”.

La producción también recreó el clásico “Si querés llorar, llorá”, utilizado en una escena protagonizada por una impresora que dejó de funcionar.

Pero uno de los momentos más extensos ocurre durante una reunión en la que un diplomático habla sobre las prioridades del equipo y termina con una seguidilla de frases de Moria: “Yo quiero vivir con vos, no para vos. Me voy a ocupar, pero no me voy a preocupar”, para luego rematar con otra de sus expresiones: “Estos chicos tienen síndrome de Cenicienta”.

La combinación entre el contexto diplomático y el particular lenguaje de la actriz generó numerosas reacciones en las redes sociales.

Qué dijo Moria Casán sobre el video de la embajada

La repercusión del video llegó rápidamente hasta Moria Casán, quien lo compartió en su cuenta de X y expresó su entusiasmo con una de sus características exclamaciones: “Mueroooo”.

Más tarde, la artista volvió a referirse a la iniciativa y agradeció especialmente al embajador y a los integrantes de la representación diplomática.

“Honor, gracias EMBAJADOR, me comunicare con uds, Unidos x el amor, thanks a toda la gente de la embajada x el respeto, humor y amor a mi país”, escribió Moria.

De esta manera, el video que comenzó como una producción interna de la Embajada de Noruega en Argentina terminó generando un inesperado intercambio con una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

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