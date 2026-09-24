Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán: el listado de calles afectadas para hoy

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán implementó hoy cortes totales y parciales de tránsito en múltiples calles por obras viales y mejoras de la empresa SAT.
- Las tareas son coordinadas por la Secretaría de Obras Públicas e incluyen desvíos de colectivos, como la Línea 6, y reparaciones de colectores cloacales.
- La normalización de la circulación dependerá del avance de las obras y del clima, por lo que se recomienda a los conductores utilizar vías alternativas.
La circulación vehicular estará afectada hoy en distintos puntos de San Miguel de Tucumán debido a trabajos de reparación, mantenimiento y mejoramiento de calles. La Municipalidad capitalina informó el cronograma de cortes, que incluye interrupciones totales, parciales y trabajos vinculados a obras de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT).
Según se indicó, las tareas son planificadas y monitoreadas por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio. El restablecimiento de la circulación dependerá del avance de los trabajos y de las condiciones climáticas.
A continuación, el listado completo de las calles y esquinas afectadas:
Cortes totales
F.M. Esquiú y Manuel Estrada.
Bulnes y Pje. Monserrat.
Líbano y México.
Isabel la Católica y Paso de los Andes.
Bolivia y Pje. Pringles.
Av. América y Pje. Santillán, trocha este.
Av. América y Pje. Vértiz, trocha este.
Mendoza y Félix de Olazábal.
Alberti entre Madrid y Pje. Paraná.
Ing. Storni entre Alberto Rougés y Diego de Rojas.
La Plata entre Alberto Rougés y Diego de Rojas.
Uruguay y Castro Barros.
Uruguay 3511.
Coronel Zelaya y General Paz.
Av. Líbano entre México y Pje. Alcorta.
Ramírez de Velasco y Padre Correa.
Saavedra y Marcos Paz.
Corrientes y B. Roldán, trocha oeste.
Mendoza y Saavedra.
Av. Líbano y Delfín Gallo.
Av. Alem entre Av. Roca y La Plata, trocha este.
Av. Alem entre Av. Roca y Alsina, trocha oeste.
México y 12 de Octubre.
México y Suipacha.
Pje. Vallejo y Belisario Roldán, trocha oeste.
Ramírez de Velasco y Castelli.
Viamonte entre Santa Fe y Marcos Paz, trocha oeste.
Viamonte entre Corrientes y Santiago, trocha oeste.
Belisario Roldán y Santiago, trocha oeste.
Florida y Las Heras.
Santiago y Thames.
San Lorenzo entre Güemes y Baltazar Aguirre.
Cortes parciales
Mariano Moreno entre Granaderos de San Martín y Benigno Vallejos.
Av. Siria entre Ecuador y Colombia, acera este.
Lavaisse entre Vicente Gallo y Rufino Cossio.
Emilio Castelar 1200.
Félix de Olazábal y Colombia.
Balcarce 1300.
Bolivia entre Castro Barros y Federico Helguera.
Asunción e Isabel la Católica.
Av. Papa Francisco desde José Ingenieros al norte, trocha oeste.
Lizondo Borda 2353.
Sargento Cabral y Santa Fe.
Av. Roca entre Av. Alem y Miguel Lillo, trocha sur.
Ramírez de Velasco 2500.
Cortes por obras de SAT
Congreso y Pje. Einstein.
Av. Roca 800.
Jujuy al 900.
25 de Mayo 1500.
Larrea 1800.
San Miguel al 600.
José Ingenieros 149.
Entre Ríos 1883.
Las Heras 1861.
Av. Roca y Próspero Mena.
Av. Roca y Libertad.
Lizondo Borda 135.
Las Piedras 2450.
Venezuela 4083.
Av. Colón y Américo Vespucio, media calzada.
San Martín al 100, media calzada.
Santiago al 500, media calzada.
Av. Gobernador del Campo al 00, carril norte, media calzada.
El restablecimiento de la circulación dependerá del progreso de las tareas y de las condiciones climáticas.