Cortes de tránsito en San Miguel de Tucumán: el listado de calles afectadas para hoy

F.M. Esquiú y Manuel Estrada.

Bulnes y Pje. Monserrat.

Líbano y México.

Isabel la Católica y Paso de los Andes.

Bolivia y Pje. Pringles.

Av. América y Pje. Santillán, trocha este.

Av. América y Pje. Vértiz, trocha este.

Mendoza y Félix de Olazábal.

Alberti entre Madrid y Pje. Paraná.

Ing. Storni entre Alberto Rougés y Diego de Rojas.

La Plata entre Alberto Rougés y Diego de Rojas.

Uruguay y Castro Barros.

Uruguay 3511.

Coronel Zelaya y General Paz.

Av. Líbano entre México y Pje. Alcorta.

Ramírez de Velasco y Padre Correa.

Saavedra y Marcos Paz.

Corrientes y B. Roldán, trocha oeste.

Mendoza y Saavedra.

Av. Líbano y Delfín Gallo.

Av. Alem entre Av. Roca y La Plata, trocha este.

Av. Alem entre Av. Roca y Alsina, trocha oeste.

México y 12 de Octubre.

México y Suipacha.

Pje. Vallejo y Belisario Roldán, trocha oeste.

Ramírez de Velasco y Castelli.

Viamonte entre Santa Fe y Marcos Paz, trocha oeste.

Viamonte entre Corrientes y Santiago, trocha oeste.

Belisario Roldán y Santiago, trocha oeste.

Florida y Las Heras.

Santiago y Thames.

San Lorenzo entre Güemes y Baltazar Aguirre.