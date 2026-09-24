Conmoción por la muerte de un músico de Canto 4: donaron sus órganos y ayudaron a cinco personas

La muerte repentina de Lucas Montanaro, músico salteño y exintegrante de Canto 4, generó conmoción en la escena artística de la provincia. En medio del dolor, su familia tomó una decisión que permitió que otras personas recibieran una oportunidad: donaron sus órganos. El operativo de ablación se realizó en el Hospital San Bernardo de Salta y cinco pacientes fueron beneficiados.