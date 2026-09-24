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Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas

El CV puede viajar desde el teléfono de un candidato para algún puesto hasta el móvil de un recruiter o referente de una empresa.

Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas
Hace 2 Hs

Hubo un tiempo en que buscar trabajo era casi una ecuación: preparar un currículum, entrar a un portal de empleo y postularse. Hoy, ese recorrido cambió. El candidato puede encontrar una vacante en una plataforma, investigar a la empresa en LinkedIn, revisar su página web, seguirla en Instagram y, si aparece la oportunidad, terminar enviando su CV por WhatsApp. Según una encuesta realizada por Adecco Argentina, el 91% de las personas consultadas está buscando trabajo activamente, mientras que otro 4% también está atento a nuevas oportunidades, aunque sin apuro.

En este nuevo escenario, el currículum se convirtió en un verdadero “CV terreneitor”: capaz de pasar de una plataforma a otra, adaptarse a distintos formatos y circular por canales que hace algunos años ni siquiera eran considerados parte de una búsqueda laboral. Pero, ¿por dónde empieza esa búsqueda?

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A pesar de la explosión de las redes profesionales y sociales, los portales de empleo no desaparecieron del mapa. De hecho, continúan siendo el principal terreno de búsqueda para los encuestados.

El 55% señaló a los portales de empleo como su principal canal para buscar trabajo, mientras que el 23% eligió LinkedIn, Instagram y otras redes sociales. Otro 18% recurre principalmente a las páginas de las propias empresas y un 4% a contactos y recomendaciones.

La tendencia también se observa cuando se pregunta específicamente por el uso de los portales: el 82% aseguró que los utiliza frecuentemente y otro 14% que lo hace a veces. Es decir, el 96% de los encuestados mantiene algún nivel de uso de estas plataformas.

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“La búsqueda laboral se volvió más dinámica y menos lineal. Hoy las personas combinan distintos canales según el momento y el tipo de oportunidad, y eso también cambia la manera en que las empresas necesitan acercarse al talento”, explica Mariana D'Ardis, HR Business Partner de Adecco Argentina.

WhatsApp

Si hay un dato que muestra hasta qué punto cambió el recorrido del currículum, aparece en una aplicación que, en principio, no nació para buscar trabajo. El 66% de los encuestados afirmó haber enviado alguna vez su CV por WhatsApp y otro 19% también lo hizo al menos una vez. En total, el 85% utilizó WhatsApp para compartir su currículum.

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El dato muestra que la frontera entre los canales laborales y los de uso cotidiano se volvió cada vez más difusa. Una recomendación puede llegar en un grupo, una oportunidad puede compartirse entre conocidos y el CV puede viajar directamente desde el teléfono de un candidato hasta el de un recruiter o referente de una empresa.

El fenómeno también cambia las expectativas sobre la velocidad de la búsqueda: el CV ya no necesariamente espera a ser encontrado; puede aparecer directamente en la conversación. “El uso de WhatsApp muestra cómo las fronteras entre los canales laborales y los espacios de uso cotidiano son cada vez más difusas. Para las empresas, esto también implica repensar cómo se vinculan con las personas a lo largo del proceso de búsqueda”, agrega D'Ardis.

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En este nuevo mapa, LinkedIn también ocupa un lugar relevante. Sin embargo, los resultados muestran una diferencia entre estar presente en la plataforma y conseguir que esa presencia se transforme en una entrevista.

Ante la pregunta sobre si alguna vez consiguieron una entrevista laboral gracias a LinkedIn, el 70% respondió que no. Un 15% afirmó que sí y otro 15% todavía no tuvo una entrevista por esa vía, aunque continúa buscando.

La búsqueda laboral se volvió así un recorrido de múltiples paradas y, en ese escenario, el desafío ya no parece ser solamente tener un buen CV, sino saber por qué terreno hacerlo circular. Así se mueve hoy el CV Terreneitor.

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