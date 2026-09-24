Mercado laboral: cuando el currículum recorre varias plataformas

Hubo un tiempo en que buscar trabajo era casi una ecuación: preparar un currículum, entrar a un portal de empleo y postularse. Hoy, ese recorrido cambió. El candidato puede encontrar una vacante en una plataforma, investigar a la empresa en LinkedIn, revisar su página web, seguirla en Instagram y, si aparece la oportunidad, terminar enviando su CV por WhatsApp. Según una encuesta realizada por Adecco Argentina, el 91% de las personas consultadas está buscando trabajo activamente, mientras que otro 4% también está atento a nuevas oportunidades, aunque sin apuro.