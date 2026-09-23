Política

Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Los firmantes reclamaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales el urgente tratamiento y dictamen del expediente impulsado por José Macome.

José Macome.
José Macome.
Hace 21 Min

Resumen para apurados

  • Diez legisladores opositores exigieron hoy a la Legislatura de Tucumán tratar la intervención del municipio de Graneros para frenar presuntos desórdenes institucionales.
  • La solicitud, impulsada por La Libertad Avanza e invocando el artículo 139 de la Constitución provincial, busca dictaminar el expediente para que llegue a debate en el recinto.
  • Si la comisión emite dictamen, el recinto definirá la intervención de Graneros, lo que pondrá a prueba la gobernabilidad local y la relación entre fuerzas políticas tucumanas.
Resumen generado con IA

Diez legisladores opositores presentaron una nota ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para exigir el urgente tratamiento y dictamen del expediente 350-PL-26, referido al pedido de intervención del municipio de Graneros.

La iniciativa fue impulsada por el legislador José Macome, de La Libertad Avanza (LLA), a partir del pedido realizado por el presidente de LLA Tucumán, Lisandro Catalán

La presentación lleva las firmas de Claudio Viña, Raquel Nieva, Agustín Romano Norri, José Cano, Manuel Courel, José Seleme, Eduardo Verón Guerra, Ricardo Bussi y Walter Berarducci, además de Macome.

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La nota fue dirigida a la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Carolina Vargas Aignasse, a quien le solicitaron que el expediente sea tratado con carácter urgente y quede en condiciones de ser incorporado al temario de la próxima sesión parlamentaria, según consignó este espacio político en un comunicado.

“Solicitamos el urgente tratamiento y dictamen del expediente de referencia”, señaló el escrito presentado ante la comisión.

Según la LLA, los legisladores sostienen que el pedido de intervención requiere una resolución inminente para evitar que vuelvan a repetirse los hechos denunciados en Graneros, los cuales, según expresan, afectan la convivencia democrática y la institucionalidad de la provincia.

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En ese sentido, remarcaron que los hechos detallados en el expediente “no han cesado” y advirtieron que podrían agravarse si no se adopta el mecanismo institucional previsto por la Constitución provincial.

Reclaman que llegue al recinto

En la presentación, los 10 legisladores aclaran que respetan la posición y la interpretación individual que pueda tener cada integrante de la comisión, pero reclaman que el expediente avance independientemente de que exista acuerdo o disenso sobre la iniciativa. “Con aprobación o con disenso, solicitamos enérgicamente que el proyecto mencionado esté en condiciones de incluirse en el temario de la próxima sesión parlamentaria”, plantearon.

El pedido busca evitar que el expediente quede demorado en comisión y que la Legislatura pueda debatir formalmente la situación planteada en Graneros, de acuerdo con el contenido del comunicado.

Los legisladores invocaron el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que contempla la intervención de municipios en casos de acefalía total o grave desorden institucional que ponga en riesgo la forma republicana de gobierno.

La norma establece que los municipios pueden ser intervenidos mediante una ley sancionada por el Poder Legislativo y que la intervención tiene como principal objetivo hacer cesar las causas que la motivaron y restablecer el orden institucional y político en el municipio.

Sobre esa base, los firmantes sostienen que la situación denunciada en Graneros requiere una respuesta institucional y reclaman que la comisión emita dictamen con carácter urgente.

De esta manera, el expediente 350-PL-26 vuelve a quedar en el centro de la agenda de la Legislatura tucumana, con un pedido concreto para que la Comisión de Asuntos Constitucionales lo trate, emita dictamen y lo deje en condiciones de ser discutido en el recinto.

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