Graneros: 10 legisladores opositores exigen que se trate el pedido de intervención del municipio

Reclaman que llegue al recinto

En la presentación, los 10 legisladores aclaran que respetan la posición y la interpretación individual que pueda tener cada integrante de la comisión, pero reclaman que el expediente avance independientemente de que exista acuerdo o disenso sobre la iniciativa. “Con aprobación o con disenso, solicitamos enérgicamente que el proyecto mencionado esté en condiciones de incluirse en el temario de la próxima sesión parlamentaria”, plantearon.