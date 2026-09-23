Axel Kicillof compartió un desayuno con el alcalde de Nueva York y con Pedro Sánchez

En el segundo día de su gira por Estados Unidos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de un encuentro en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La actividad se realizó en “Gracie Mansion”, la residencia oficial del alcalde neoyorquino, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.