Axel Kicillof compartió un desayuno con el alcalde de Nueva York y con Pedro Sánchez

Resumen para apurados
- Axel Kicillof compartió un desayuno en Nueva York con Pedro Sánchez y líderes mundiales en Gracie Mansion para debatir sobre modelos económicos durante la cumbre de la ONU.
- La actividad integró una gira donde el gobernador llevó previsibilidad a inversores y bonistas de la deuda bonaerense, en una agenda paralela a la visita de Javier Milei.
- El viaje busca afianzar el perfil internacional de Kicillof y sostener la confianza del mercado sobre la deuda bonaerense de cara a futuros compromisos financieros.
En el segundo día de su gira por Estados Unidos, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, participó de un encuentro en Nueva York con el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La actividad se realizó en “Gracie Mansion”, la residencia oficial del alcalde neoyorquino, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El encuentro comenzó a las 8.30 y reunió además a otros dirigentes y representantes internacionales que se encuentran en Nueva York por la agenda de Naciones Unidas. Entre los asistentes estuvieron Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados.
La actividad fue organizada bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría” y tuvo como anfitrión a Mamdani. Sánchez participa del encuentro a través de la Global Progress Foundation, organización que preside. La presencia de Kicillof se inscribe en una agenda internacional que combina reuniones económicas y actividades políticas y académicas. Su viaje coincide con la estadía del presidente Javier Milei en Nueva York por la Asamblea General de la ONU, aunque ambos desarrollan agendas diferenciadas.
Una agenda económica y académica
Por la tarde, Kicillof se trasladará a la Universidad de Columbia, donde participará de una conversación sobre las transformaciones económicas y políticas que atraviesan la Argentina y América Latina en un escenario internacional marcado por cambios en el orden global.
Según la convocatoria de Columbia, el gobernador abordará las perspectivas de desarrollo del país, el impacto de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, además de las respuestas de los gobiernos y las fuerzas políticas latinoamericanas frente al nuevo escenario. La actividad será organizada por el Institute of Latin American Studies (ILAS) y estará moderada por la académica María Victoria Murillo.
La actividad académica cerrará una jornada que comenzó con el encuentro en Gracie Mansion y que forma parte de una agenda más amplia desarrollada por Kicillof durante su estadía en Estados Unidos.
Ayer, el gobernador se reunió con representantes de fondos de inversión y de empresas con intereses actuales o potenciales en la provincia de Buenos Aires. Según informó el gobierno bonaerense, participaron representantes de 20 compañías vinculadas a sectores como energía, minería, petróleo y gas, biotecnología, comercialización de granos y servicios tecnológicos.
El mensaje ante los inversores
Uno de los encuentros estuvo destinado a tenedores de bonos de la provincia de Buenos Aires. De la reunión participó también el asesor financiero Javier Timerman, quien luego destacó la importancia del contacto entre el gobernador y los inversores.
Según Timerman, durante el encuentro Kicillof buscó transmitir previsibilidad respecto del manejo de la deuda provincial. El asesor financiero sostuvo que los bonistas plantearon interrogantes vinculados con la situación política argentina, la relación con Estados Unidos y la interna del peronismo.
“No es un loco que viene a romper todo”, fue la expresión que Timerman utilizó para describir, en declaraciones radiales, el mensaje que -según su interpretación- transmitió el gobernador durante la reunión.
Timerman también señaló que la provincia tiene aproximadamente U$S7.500 millones en bonos en manos de acreedores que ingresaron al canje de deuda de 2020, sobre un stock total de deuda provincial estimado en U$S12.112 millones. El asesor financiero planteó además que los inversores buscan señales de mayor previsibilidad en la política económica argentina y sostuvo que la incertidumbre sobre los cambios de orientación puede afectar la percepción sobre los activos del país.
El encuentro con los bonistas fue seguido por otra reunión con representantes de empresas de la denominada economía real, según informó la administración bonaerense.