Axel Kicillof desplegó en Nueva York una agenda con académicos, inversores y empresarios

Resumen para apurados
- El gobernador Axel Kicillof inició este martes en Nueva York una gira oficial con inversores y académicos para promover oportunidades de desarrollo en la provincia de Buenos Aires.
- Disertó en The New School, donde criticó el rumbo económico de Javier Milei, y luego se reunió con representantes de fondos y más de 20 empresas de energía, minería y tecnología.
- La visita busca captar capital externo y perfilar a la provincia como un polo productivo alternativo, apostando a la integración regional frente a la crisis económica argentina.
En el comienzo de su visita oficial a Estados Unidos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, desplegó este martes una agenda política, académica y económica en Nueva York.
El mandatario participó de una charla sobre el futuro de América Latina en la universidad The New School y mantuvo reuniones con representantes de fondos de inversión y de grandes empresas.
La primera actividad se realizó en The New School y fue organizada por el Observatorio de América Latina (OLA) de esa universidad. Bajo el lema “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, el encuentro reunió a académicos, analistas internacionales y especialistas en políticas públicas.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.
“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó.
El gobernador bonaerense también cuestionó las políticas implementadas por el Gobierno nacional. “Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó.
“Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”, cerró.
El encuentro contó la presencia del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg.
También participaron reconocidos economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países.
Previo a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.
OLA es una iniciativa académica de The New School, dedicada a promover el estudio de América Latina, generar espacios de debate público y conectar perspectivas latinoamericanas con discusiones globales.
El gobernador estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín; y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.
Kicillof se reunió con representantes de fondos de inversión
Como parte de su agenda en Nueva York, Kicillof también se reunió con representantes de fondos de inversión institucionales. La reunión formó parte de la agenda económica y financiera que el gobernador desarrolla durante su visita oficial a Estados Unidos.
Un encuentro con más de 20 empresas
La agenda del mandatario incluyó además una reunión con representantes de grandes empresas interesadas en las oportunidades de desarrollo productivo, innovación e infraestructura que ofrece la Provincia de Buenos Aires.
El encuentro contó con más de 20 referentes de compañías vinculadas a los sectores de la energía; minería; petróleo y gas; biotecnología; comercialización de granos; y servicios tecnológicos; entre otros.