SociedadSalud

El cereal rico en fibra que ayuda contra el estreñimiento y puede contribuir a bajar de peso

Dentro del mercado alimenticio existen muchas opciones de cereales las cuales son beneficiosos para la salud.

Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso
Descubrí el supercereal que combate el estreñimiento y te ayuda a bajar de peso
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en nutrición destacan que el salvado de avena combate el estreñimiento y ayuda a bajar de peso gracias a su alto contenido de fibra soluble y efecto saciante.
  • Este subproducto de la avena aporta vitaminas B y minerales; se aconseja sumar de 3 a 4 gramos al día de forma gradual en batidos o sopas para evitar distensión abdominal.
  • Integrado a una dieta equilibrada, su consumo regular promete mejorar el metabolismo, reducir el colesterol y estabilizar la glucosa en sangre a largo plazo.
Resumen generado con IA

El cereal que se destaca por sus propiedades para combatir el estreñimiento y contribuir a la pérdida de peso es el salvado de avena. Este subproducto de la avena integral se obtiene de las capas externas del grano y es reconocido por su alto contenido en fibra, especialmente fibra soluble, que favorece el tránsito intestinal y proporciona una sensación de saciedad.

Además de sus beneficios digestivos, el salvado de avena es una excelente fuente de proteínas vegetales, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, magnesio y zinc. Estos nutrientes son esenciales para el metabolismo y la salud general. Su consumo regular puede ayudar a controlar el peso, reducir el colesterol y estabilizar los niveles de glucosa en sangre.

Los expertos recomiendan incorporar entre 3 y 4 gramos de salvado de avena al día, lo que equivale a aproximadamente 6 a 8 cucharadas. Puede consumirse en forma de gachas, batidos, sopas o guisos, adaptándose fácilmente a diversas preparaciones culinarias.

Es importante destacar que, aunque el salvado de avena ofrece múltiples beneficios para la salud, su eficacia se maximiza cuando se combina con una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Además, es fundamental aumentar su consumo de manera gradual para evitar posibles efectos secundarios como gases o distensión abdominal.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las cinco enfermedades que pueden transmitirse por no lavarse las manos: cuáles son

Las cinco enfermedades que pueden transmitirse por no lavarse las manos: cuáles son

El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

Día Mundial del Alzheimer: cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenir la enfermedad

Día Mundial del Alzheimer: cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenir la enfermedad

¿Cuántos abdominales puedes hacer? El resultado que deberías alcanzar según tu edad

¿Cuántos abdominales puedes hacer? El resultado que deberías alcanzar según tu edad

Día del Jubilado en Argentina: por qué se celebra cada 20 de septiembre y cuál es su origen

Día del Jubilado en Argentina: por qué se celebra cada 20 de septiembre y cuál es su origen

Lo más popular
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso
2

Presupuesto Nacional 2027: Jaldo se plantó y peligra el apoyo de los dialoguistas en el Congreso

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo
4

Arranca la Expo Agro Ganadera en Tucumán: drones, remates y tradición en Cebil Redondo

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Ranking notas premium
Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
1

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
3

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
4

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Fito Páez habló por primera vez de Sofía Gala y dejó una contundente definición sobre su relación

Dolor en la música salteña: murió Lucas Montanaro, ex integrante de Canto 4

Dolor en la música salteña: murió Lucas Montanaro, ex integrante de Canto 4

Cuál es el secreto para que un local comercial funcione en Tucumán

Cuál es el secreto para que un local comercial funcione en Tucumán

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

Personal doméstico: cuánto se pagará la hora de limpieza en octubre de 2026

Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

Alerta naranja por tormentas en el norte argentino: tres provincias tendrán precipitaciones potentes

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Comentarios