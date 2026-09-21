SociedadSalud

Día Mundial del Alzheimer: cuáles son los factores de riesgo y cómo prevenir la enfermedad

La detección precoz juega un rol fundamental en el tratamiento y control de la enfermedad.

La estimulación cognitiva favorece la plasticidad cerebral.
La estimulación cognitiva favorece la plasticidad cerebral.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En el Día Mundial del Alzheimer, la OMS busca concientizar a nivel global sobre la prevención de esta demencia que afecta a unas 500.000 personas en Argentina.
  • Especialistas explican que la degeneración inicia 20 años antes y que controlar hábitos como el tabaquismo y la hipertensión reduce hasta un 40% de los diagnósticos.
  • La detección temprana y la estimulación cognitiva abren una ventana terapéutica vital para mitigar el avance de la mayor epidemia neurodegenerativa del siglo XXI.
Resumen generado con IA

El Alzheimer es considerada la nueva epidemia del siglo XXI. Se estima que es una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas en todo el mundo. En Argentina, se estima que son entre 400.000 y 500.000 las personas afectadas y es el grupo de la tercera edad el que se ve más comprometido.

Mes del Alzheimer: primeros síntomas y cuál es el momento para consultar con un médico

Mes del Alzheimer: primeros síntomas y cuál es el momento para consultar con un médico

La Organización Mundial de la Salud estableció el 21 de septiembre como Día Mundial del Alzheimer. El objetivo de la efemérides es conscientizar sobre la importancia de trabajar en la prevención. Se trata de una demencia que ataca al cerebro y la memoria generando cambios de personalidad y comportamiento.

Qué determina la aparición del Alzheimer

La psicóloga española y master en neuropsicología Ninca Gramunt explica que "hay muchos factores aparte de la genética que determinan la aparición, pero el riesgo mayor existe". Además, señala que quienes tengan una predisposición a desarrollar la Enfermedad de Alzheimer (EA) deben tener un estilo de vida más sano.

Los especialistas que abordan la EA desde diferentes áreas resaltan la importancia de la estimulación cognitiva. Hacer trabajar el cerebro se vuelve una actividad clave para evitar que este órgano se vuelva pasivo y pierda poco a poco capacidades.

Alzheimer: cuáles son los factores de riesgo controlables

Los factores de riesgo controlables son aquellos cuya aparición o desarrollo depende de nosotros. A diferencia de los factores genéticos, tenemos cierto poder sobre ellos. Gramunt destaca algunos: la vida social, la diabetes, fumar, la hipertensión y el nivel educativo.

"Controlando esto se puede llegar a evitar entre un 30 y un 40% de los diagnósticos de Alzheimer a nivel mundial", destaca la neuropsicóloga. La degeneración cerebral puede darse hasta 20 años antes de la aparición de los primeros síntomas, por eso es importante poner en práctica hábitos sanos tan pronto como se pueda.

Según la especialista, el cerebro es un órgano capaz de adaptarse por lo que las neuronas pueden ayudarse entre sí. "Pero al final llega un momento en el que el cerebro no se puede adaptar más y es ahí cuando empiezan los síntomas clínicos. Es por eso que la prevención y la detección precoz son importantes y con mucha antelación se abre una ventana terapéutica".

Temas Organización Mundial de la Salud
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Le mandamos al cuerpo el mensaje equivocado, se cansa y complica la salud

Le mandamos al cuerpo el mensaje equivocado, se cansa y complica la salud

¿Qué es lo primero que se olvida con Alzheimer? La señal que puede pasar inadvertida

¿Qué es lo primero que se olvida con Alzheimer? La señal que puede pasar inadvertida

Diabetes y Alzheimer: científicos estudian qué mecanismos podrían conectar ambas enfermedades

Diabetes y Alzheimer: científicos estudian qué mecanismos podrían conectar ambas enfermedades

Alzheimer: descubren un mecanismo que podría explicar cómo comienza el deterioro cerebral

Alzheimer: descubren un mecanismo que podría explicar cómo comienza el deterioro cerebral

La señal en la boca que científicos vinculan con un mayor riesgo de Alzheimer

La señal en la boca que científicos vinculan con un mayor riesgo de Alzheimer

Lo más popular
Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el Puguita incursiona en la política?
1

Dimes y diretes: críticas contra Huesen y contra Catalán; ¿y el "Puguita" incursiona en la política?

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”
2

Huesen denunció que fue agredido en Graneros: “No me van a correr por izquierda, no me asusta”

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años
3

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla
4

Primavera 2026 en Tucumán: qué actividades habrá para celebrarla

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo
5

Aldosivi-Atlético Tucumán: hora, formaciones y dónde ver en vivo

Ranking notas premium
Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú
1

Seis minutos contra 15: cómo evitar el Camino del Perú

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación
2

“Los 80 de hoy son los 60 de antes”: otra forma de vivir la jubilación

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos
3

San Miguel de Tucumán: la ciudad protagonista de la independencia se enfrenta a los desafíos modernos

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ
4

Salazar abre la puerta a un acuerdo electoral con Jaldo desde Bella Vista: reacciones en el PJ

Dimes y diretes: Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza, afirmó Manzur
5

Dimes y diretes: "Muchos tucumanos comienzan a perder la esperanza", afirmó Manzur

Más Noticias
Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos favorecidos en el arranque de semana y los que deberán moverse con cautela, según Ludovica Squirru

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Alerta naranja y amarilla por vientos de hasta 100 km/h, tormentas y posible granizo: qué provincias serán las más afectadas este lunes

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

Murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Alerta por el Súper Niño: ¿qué provincia argentina se prepara para un escenario de lluvias extremas e inundaciones?

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Súper Niño en Argentina: dónde habrá excesos de lluvias y en qué zonas no será grave

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Comentarios