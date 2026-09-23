Juegos Suramericanos: la selección argentina va por la final ante Perú y busca asegurar una medalla

Resumen para apurados
- La selección argentina Sub-19 enfrenta este miércoles a Perú en Rosario para definir el pase a la final de fútbol de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
- El equipo de Diego Placente clasificó segundo tras empatar agónicamente con Venezuela, mientras que Perú avanzó como líder de su grupo tras ganar dos partidos seguidos.
- El ganador asegurará al menos la medalla de plata y jugará por el oro, lo que permitiría a la Albiceleste volver a una final del certamen tras varias ediciones.
La selección argentina Sub-19 afrontará este miércoles una prueba decisiva en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente se enfrentará a Perú desde las 14, en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, con un objetivo concreto: avanzar a la final del fútbol masculino y asegurarse una medalla en el torneo.
Argentina llegó a esta instancia después de terminar segunda en el Grupo B. El camino comenzó con una derrota 2-1 ante Paraguay, siguió con una victoria 1-0 frente a Uruguay y tuvo un cierre agónico ante Venezuela. En ese partido, la igualdad 1-1 llegó con un gol de Ramiro Tulián en el tiempo agregado y permitió que el equipo nacional consiguiera el punto que necesitaba para avanzar.
El rival, sin embargo, terminó siendo diferente al que estaba previsto inicialmente. Argentina iba a enfrentarse con Chile, pero la organización modificó el criterio de desempate utilizado para ordenar las posiciones de los grupos. Así, Chile quedó segundo en la zona A y enfrentará a Paraguay, mientras Perú terminó primero y pasó a ser el adversario de la albiceleste.
La "Bicolor" llega a esta instancia después de una campaña que fue de menor a mayor. Perú perdió 2-0 en el debut ante Colombia, pero después consiguió dos triunfos consecutivos: derrotó 2-0 a Chile y superó 1-0 a Panamá. Con esos resultados terminó primero de su grupo y se ganó el derecho de disputar una semifinal que definirá a uno de los finalistas.
Un lugar en la final y una medalla en juego
La semifinal tendrá además un premio inmediato. El ganador avanzará al partido por el oro y, al mismo tiempo, tendrá asegurada como mínimo la medalla de plata. El perdedor, en cambio, deberá disputar el encuentro por el tercer puesto el viernes 25. Argentina intentará volver a una final después de varias ediciones sin conseguirlo.
La Albiceleste tiene antecedentes importantes en el fútbol de los Juegos Suramericanos. Fue campeona en 1982 y 1986, mientras que en 2014 obtuvo la medalla de plata. Ahora buscará dar otro paso en Santa Fe y volver a pelear por el oro. El partido ante Perú comenzará a las 14 y podrá verse por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.