Juegos Suramericanos: la selección argentina va por la final ante Perú y busca asegurar una medalla

Argentina llegó a esta instancia después de terminar segunda en el Grupo B. El camino comenzó con una derrota 2-1 ante Paraguay, siguió con una victoria 1-0 frente a Uruguay y tuvo un cierre agónico ante Venezuela. En ese partido, la igualdad 1-1 llegó con un gol de Ramiro Tulián en el tiempo agregado y permitió que el equipo nacional consiguiera el punto que necesitaba para avanzar.