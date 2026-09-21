En el Día del Estudiante, Montaldo destacó la mediación escolar y pidió “trabajar por un mundo en paz”

La mañana gris del Día del Estudiante tuvo una celebración particular en los jardines de la Secretaría de Educación. En coincidencia con el Día Internacional de la Paz, alumnos de distintas escuelas primarias participaron del izamiento de la Bandera de la Paz, una ceremonia que se realiza por segundo año consecutivo desde que el Ministerio de Educación fue distinguido como Embajada de Paz.