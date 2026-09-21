En el Día del Estudiante, Montaldo destacó la mediación escolar y pidió “trabajar por un mundo en paz”
La ministra de Educación resaltó el trabajo que realizan los alumnos para resolver conflictos mediante el diálogo; adelantó que la propuesta de mediación se fortalecerá en las escuelas secundarias.
Resumen para apurados
- En el Día del Estudiante, la ministra Susana Montaldo encabezó en Tucumán un acto por la paz para destacar la mediación escolar y la resolución de conflictos sin violencia.
- La iniciativa de mediación escolar se desarrolla hace 11 años y alcanza a 660 primarias tucumanas, donde los propios alumnos intervienen ante disputas cotidianas.
- El gobierno provincial proyecta extender el programa al nivel secundario y convocó al Parlamento de Niños Mediadores en la Legislatura el próximo 9 de octubre.
La mañana gris del Día del Estudiante tuvo una celebración particular en los jardines de la Secretaría de Educación. En coincidencia con el Día Internacional de la Paz, alumnos de distintas escuelas primarias participaron del izamiento de la Bandera de la Paz, una ceremonia que se realiza por segundo año consecutivo desde que el Ministerio de Educación fue distinguido como Embajada de Paz.
Durante el acto, la ministra de Educación, Susana Montaldo, saludó a los estudiantes y destacó la coincidencia de ambas fechas. En ese marco, puso el foco en una de las líneas de trabajo de su gestión: la pedagogía del cuidado y la mediación escolar.
“Formamos a nuestros niños y jóvenes para que construyan un mundo de paz. Por eso hemos elegido la pedagogía del cuidado como base de nuestra gestión educativa”, afirmó Montaldo.
La ministra sostuvo que la escuela también debe brindar herramientas para que los jóvenes puedan construir su propio proyecto de vida. “Trabajamos para formar jóvenes que sean capaces de armar su proyecto de vida y encontrar un camino propio para poder insertarse en la sociedad con alegría por la vida”, señaló.
Y agregó: “Les deseamos a nuestros jóvenes y niños un feliz día y que siempre trabajen por un mundo en paz, siempre celebrando la vida”.
La mediación como herramienta para resolver conflictos
Durante la jornada, alumnos que participan de los centros de mediación escolar contaron sus experiencias y explicaron cómo intervienen ante conflictos entre compañeros.
“En nuestra escuela los problemas no se resuelven peleando sino hablando, tratando de ponerse de acuerdo”, explicó Paula Politi, alumna mediadora de quinto grado de la escuela Julio Argentino Roca.
Su compañera Linda Correa recordó una situación ocurrida durante un recreo, cuando dos alumnos de cuarto grado se habían enfrentado por una pelota. “Empezamos a hablar y todo se calmó sin llegar al insulto”, relató.
De la ceremonia participaron alumnos de las escuelas 9 de Julio, Delfín Jijena, Monteagudo y Julio Argentino Roca. También estuvo presente el coro de niños del colegio Padre Roque Correa, que interpretó canciones vinculadas con la cultura de la paz compuestas por sus propios docentes.
Según explicó Natalia Quiroga, referente del programa y embajadora de la Paz, la mediación escolar es una línea pedagógica que se viene desarrollando desde hace 11 años a través del departamento de Mediación Escolar.
Actualmente, la iniciativa alcanza a 660 escuelas primarias de Tucumán, mediante talleres durante la jornada extendida y actividades transversales en distintas asignaturas. La propuesta involucra a docentes de diferentes áreas, incluidos los profesores de Música y Plástica.
“El respeto es necesario todos los días en el aula, en los recreos y en la vida familiar”, sostuvo Quiroga. El objetivo, explicó, es que los centros de mediación puedan convertirse en espacios que promuevan la cultura de la paz dentro de cada escuela.
El desafío de llevar la mediación a las secundarias
Durante la jornada también se planteó uno de los próximos desafíos: fortalecer la mediación escolar en el nivel secundario.
Quiroga explicó que ya existen experiencias piloto desde hace tres o cuatro años, pero consideró necesario profundizar el trabajo para que la mediación forme parte de los acuerdos escolares de convivencia.
La propuesta contempla además generar espacios de participación estudiantil que funcionen en paralelo a los centros de estudiantes. “Los perfiles estudiantiles que forman parte del centro de mediación son diferentes a los del centro de estudiantes”, explicó.
Entre las instituciones secundarias que vienen trabajando en esta línea se encuentran la Escuela Perón y el Instituto San Martín.
El próximo encuentro será en la Legislatura
La agenda continuará el 9 de octubre, cuando se realice el Parlamento de Niños Mediadores en la Legislatura de Tucumán, de 8 a 12.
La actividad reunirá a estudiantes de primaria que participan de los centros de mediación y buscará poner en práctica las herramientas desarrolladas durante el año.
Según explicó Quiroga, el encuentro también permitirá observar cómo la mediación fortalece la autoestima, la capacidad de expresión oral y la posibilidad de escribir y narrar las situaciones conflictivas que atraviesan los estudiantes.
La idea, remarcó, es que los chicos puedan expresar sus opiniones y construir acuerdos durante el propio Parlamento, sin respuestas aprendidas previamente. “En ese momento se construye el Parlamento con la participación de todos”, explicó.