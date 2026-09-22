Seguridad

Robó una cámara, la instaló en su casa y el dueño lo vio en vivo desde su celular

El dispositivo seguía conectado a la aplicación del propietario, quien observó que transmitía imágenes desde el interior de otra vivienda. Ocurrió en San Juan.

SAN JUAN. La cámara fue secuestrada por la Policía.
SAN JUAN. La cámara fue secuestrada por la Policía. IMAGEN TOMADA DE TN
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía identificó a un ladrón en San Juan tras robar una cámara de seguridad e instalarla en su casa, lo que permitió a la víctima ver la transmisión en vivo por su celular.
  • El dueño vio al sospechoso en la app y alertó a la Policía, que allanó la vivienda en barrio Alameda y halló la cámara aún conectada junto a un arma de fabricación casera.
  • Aunque el acusado no estaba en la vivienda durante el allanamiento, la Justicia ordenó su detención inmediata y mantiene un pedido de captura activo para localizarlo.
Resumen generado con IA

Un insólito robo ocurrido en Rawson, San Juan, terminó con el presunto ladrón identificado gracias a la propia cámara de seguridad que había sustraído. El hombre se llevó el dispositivo del frente de una vivienda y lo instaló en su casa, sin advertir que el propietario todavía podía acceder a las imágenes desde su teléfono celular.

La víctima, que había denunciado el robo, decidió revisar la conexión del equipo a través de la aplicación de monitoreo. Fue entonces cuando descubrió que la cámara continuaba transmitiendo en vivo, pero desde el interior de otra vivienda.

La transmisión permitió observar una habitación y al hombre que, según la investigación, había sustraído el dispositivo. Además, en las imágenes aparecían teléfonos celulares, computadoras y otros objetos que despertaron sospechas.

Con esa información, el propietario se presentó en la Subcomisaría Ansilta y aportó los datos que ayudaron a los investigadores a ubicar el lugar desde donde se emitía la señal.

A partir de la transmisión y de las tareas de investigación, la Policía logró identificar el domicilio ubicado en el barrio Alameda. Con una orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda.

La cámara fue encontrada en una de las habitaciones, todavía conectada y transmitiendo imágenes. Durante el procedimiento también secuestraron un arma de fabricación casera de aire comprimido y distintos elementos tecnológicos. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el domicilio cuando llegó la Policía. Ante esta situación, la Justicia ordenó su detención y libró un pedido de captura para localizarlo.

Temas San Juan
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
1

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser
2

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?
3

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
4

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
5

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
3

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
4

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

Trump y el primer ministro del Reino Unido se reunieron y hablaron sobre Malvinas

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser

Raquel Graneros tomó distancia del incidente con Huesen: "Jamás mandé a nadie, no es mi forma de ser"

¿Por qué una jueza declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil para un chico de 14 años?

¿Por qué una jueza declaró la inconstitucionalidad de la ley penal juvenil para un chico de 14 años?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Comentarios