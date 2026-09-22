Robó una cámara, la instaló en su casa y el dueño lo vio en vivo desde su celular

La cámara fue encontrada en una de las habitaciones, todavía conectada y transmitiendo imágenes. Durante el procedimiento también secuestraron un arma de fabricación casera de aire comprimido y distintos elementos tecnológicos. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el domicilio cuando llegó la Policía. Ante esta situación, la Justicia ordenó su detención y libró un pedido de captura para localizarlo.