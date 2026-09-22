Robó una cámara, la instaló en su casa y el dueño lo vio en vivo desde su celular

Resumen para apurados
- La Policía identificó a un ladrón en San Juan tras robar una cámara de seguridad e instalarla en su casa, lo que permitió a la víctima ver la transmisión en vivo por su celular.
- El dueño vio al sospechoso en la app y alertó a la Policía, que allanó la vivienda en barrio Alameda y halló la cámara aún conectada junto a un arma de fabricación casera.
- Aunque el acusado no estaba en la vivienda durante el allanamiento, la Justicia ordenó su detención inmediata y mantiene un pedido de captura activo para localizarlo.
Un insólito robo ocurrido en Rawson, San Juan, terminó con el presunto ladrón identificado gracias a la propia cámara de seguridad que había sustraído. El hombre se llevó el dispositivo del frente de una vivienda y lo instaló en su casa, sin advertir que el propietario todavía podía acceder a las imágenes desde su teléfono celular.
La víctima, que había denunciado el robo, decidió revisar la conexión del equipo a través de la aplicación de monitoreo. Fue entonces cuando descubrió que la cámara continuaba transmitiendo en vivo, pero desde el interior de otra vivienda.
La transmisión permitió observar una habitación y al hombre que, según la investigación, había sustraído el dispositivo. Además, en las imágenes aparecían teléfonos celulares, computadoras y otros objetos que despertaron sospechas.
Con esa información, el propietario se presentó en la Subcomisaría Ansilta y aportó los datos que ayudaron a los investigadores a ubicar el lugar desde donde se emitía la señal.
A partir de la transmisión y de las tareas de investigación, la Policía logró identificar el domicilio ubicado en el barrio Alameda. Con una orden judicial, los efectivos realizaron un allanamiento en la vivienda.
La cámara fue encontrada en una de las habitaciones, todavía conectada y transmitiendo imágenes. Durante el procedimiento también secuestraron un arma de fabricación casera de aire comprimido y distintos elementos tecnológicos. Sin embargo, el sospechoso no se encontraba en el domicilio cuando llegó la Policía. Ante esta situación, la Justicia ordenó su detención y libró un pedido de captura para localizarlo.