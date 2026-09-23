Exportaciones argentinas: anuncian un récord en volumen comercializado por el país

A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba, preparaciones de tomate, etc. Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (+2.990%) dado por el girasol; Rumania (+424%) por girasol y maní; Mozambique (+388%) por aceite de soja; Jordania (+295%) por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas (+248%) por maíz y legumbres; Tailandia (+201%) por trigo y legumbres y Venezuela (+133%) por productos de soja.