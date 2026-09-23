Exportaciones argentinas: anuncian un récord en volumen comercializado por el país

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación detalló que las exportaciones agroindustriales entre enero y agosto marcaron un récord histórico con 84,26 millones de toneladas y U$S 37.525 millones, según datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, en base a datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Asimismo, mostraron que 126 productos lograron los mayores montos de la década. Estos resultados representan un crecimiento interanual del 10% en volumen y 13% en valor para el período mencionado. Entre los productos que se destacan se encuentran la carne bovina, deshuesada, congelada con U$S 1.889 millones (+40%); aceite de girasol con U$S 1.842 millones (+55%); carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada U$S 1.051 millones (+36%); crustáceos congelados U$S 756 millones (+77%); girasol con U$S 623 millones exportados (+869%); miel con U$S 223 millones (+59%); limón con U$S 203 millones (+45%); tabaco desvenado con U$S 158 millones (+18%); queso muzzarella con U$S 183 millones (+15%); maderas aserradas con U$S 107 millones (+25%); entre otros.
A su vez se destacan productos que aún mantienen bajos montos exportados pero que alcanzaron un récord: orégano, café tostado sin descafeinar, semillas de coriandro, kiwi, semillas de trébol, salvados de cereales, aceite de jojoba, preparaciones de tomate, etc. Los principales destinos de venta para la agroindustria fueron India, China, Vietnam, Brasil, Estados Unidos, Chile, Perú, Arabia Saudita, Indonesia y Malasia. Se destacan los incrementos en las ventas a Bulgaria (+2.990%) dado por el girasol; Rumania (+424%) por girasol y maní; Mozambique (+388%) por aceite de soja; Jordania (+295%) por aceite de girasol, maíz y cebada; Filipinas (+248%) por maíz y legumbres; Tailandia (+201%) por trigo y legumbres y Venezuela (+133%) por productos de soja.