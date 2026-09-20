Ganó dos "Batalla", va por otro y ahora tendrá enfrente a sus ídolos

Pero hay una carrera que para él vale mucho más que cualquier estadística. Es la que se correrá el jueves 24 y que volverá a poner al hipódromo tucumao en el centro de la escena turfística. Vizcarra ya conoce la sensación de ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. La experimentó en 2020 con Arnoldo y volvió a hacerlo un año después, con Johnny Quest. Sin embargo, cada edición tiene algo diferente y esta vez la historia tendrá un condimento especial: el jockey tucumano compartirá pista con algunas de las grandes figuras del turf sudamericano. “Estoy muy entusiasmado con la reunión del Batalla. Sin dudas que será una jornada histórica y no tengo dudas de que habrá récord de público. Hay muchísima expectativa. Donde voy me preguntan por la reunión del jueves y también me llaman de otras provincias para decirme que vendrán ese día”, contó Vizcarra.