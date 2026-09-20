Ganó dos "Batalla", va por otro y ahora tendrá enfrente a sus ídolos

Resumen para apurados
- El jockey José Vizcarra correrá el Gran Premio Batalla de Tucumán el jueves 24 en el hipódromo local para buscar su tercer título frente a ídolos como Altair Domingos.
- Con ocho títulos locales y victorias en 2020 y 2021, Vizcarra montará a Pepe Curdeles tras prepararlo en pruebas previas y adaptarse a las exigencias de la pista provincial.
- La reunión internacional elevará el nivel del turf regional con figuras continentales y marcará un hito personal para el jinete al competir contra leyendas del deporte.
José Alfredo Vizcarra aprendió a convivir con la victoria mucho antes de cumplir los 30 años. La estadística de jinetes del Hipódromo de Tucumán lleva varios años teniendo su nombre en lo más alto: la ganó por primera vez en 2017 y volvió a conquistarla, de manera consecutiva, desde 2019 hasta el año pasado. A los 26 años ya consiguió ocho títulos. Ahora, con 31 triunfos en la temporada, marcha nuevamente al frente y va camino a convertirse por novena vez en el jockey más ganador del año.
Pero hay una carrera que para él vale mucho más que cualquier estadística. Es la que se correrá el jueves 24 y que volverá a poner al hipódromo tucumao en el centro de la escena turfística. Vizcarra ya conoce la sensación de ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”. La experimentó en 2020 con Arnoldo y volvió a hacerlo un año después, con Johnny Quest. Sin embargo, cada edición tiene algo diferente y esta vez la historia tendrá un condimento especial: el jockey tucumano compartirá pista con algunas de las grandes figuras del turf sudamericano. “Estoy muy entusiasmado con la reunión del Batalla. Sin dudas que será una jornada histórica y no tengo dudas de que habrá récord de público. Hay muchísima expectativa. Donde voy me preguntan por la reunión del jueves y también me llaman de otras provincias para decirme que vendrán ese día”, contó Vizcarra.
La expectativa no es solamente de quienes llegarán al hipódromo. También es suya. Y aunque sabe que Pepe Curdeles no parte entre los principales candidatos para quedarse con la carrera de 2.200 metros, el jockey no piensa entregar la ilusión antes de tiempo. “Soy consciente de que es una carrera bravísima. Corren los mejores caballos, pero para Dios nada es imposible. Le tengo mucha confianza a mi caballo”, afirmó.
Fondista
Pepe Curdeles llegó a Tucumán a mediados de julio, después de ganar en Buenos Aires. En el hipódromo local corrió dos veces: fue quinto en el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros” y luego terminó tercero en el clásico “Rumbo al Batalla”. Primero lo condujo Osvaldo“Fleco” Alderete y después Vizcarra tomó las riendas. Ahora, con más conocimiento de la pista y una evolución que el jockey destaca, el hijo de Winning Prize afrontará el desafío más importante desde su llegada al “Jardín de la República”. “La primera vez lo montó Fleco Alderete y luego lo conduje yo. Ahora está mucho mejor. Pepe Curdeles es un ejemplar muy galopador y creo que eso lo puede favorecer. El Batalla será una carrera muy ligera y los caballos que guarden energía para el final serán los protagonistas”, explicó.
La lectura de Vizcarra tiene que ver con una de las claves que puede definir los 2.200 metros. En una competencia que reunirá ejemplares de distintas procedencias y estilos, la capacidad para administrar las fuerzas puede resultar determinante en los metros finales. El jockey confía en que las características de Pepe Curdeles puedan jugar a favor cuando llegue el momento de acelerar.
Vizcarra habla desde la experiencia. Sabe lo que significa correr el “Batalla”, pero sobre todo sabe lo que significa ganarlo. Por eso, cuando intenta explicar qué representa quedarse con la prueba más importante del calendario, las estadísticas quedan a un lado. “Es lo más lindo que le puede pasar a un jockey tucumano. Es algo maravilloso, que no se puede explicar con palabras”, dijo.
Candidatos
Y quizás por eso, a pesar de haber levantado dos veces el trofeo, vuelve a mirar la carrera con la misma ilusión de quien todavía persigue ese primer gran triunfo. Esta vez tendrá un caballo que llega sin el favoritismo de otros participantes, pero también la tranquilidad de conocer una pista en la que construyó buena parte de su carrera. A la hora de analizar a los rivales, Vizcarra no necesita demasiadas vueltas para elegir a su principal candidato. Se queda con Suffok, el ganador de la edición anterior, y destaca especialmente la preparación que mostró en su último ejercicio. “No hay dudas de que hay varios caballos de gran nivel, pero si tengo que elegir uno me quedo con Suffok. Lo veo muy bien y la partida final fue brillante”, sostuvo.
También menciona a dos ejemplares que conoce y respeta: Endor Rye y Dr. Legasov. “También serán grandes protagonistas. Son caballos que tienen mucho oficio y están acostumbrados a correr este tipo de carreras”, analizó.
Entre los visitantes aparece otro nombre de enorme peso: Thor Medina. En febrero, en el Hipódromo de San Isidro, ganó el Gran Premio “Miguel Martínez de Hoz”, de Grupo 1, y obtuvo el derecho a representar a Argentina en el Gran Premio “Latinoamericano” disputado en Lima, Perú. Vizcarra reconoce su jerarquía, pero también pone sobre la mesa un factor que puede modificar cualquier pronóstico: la adaptación a la pista tucumana. “Es un gran caballo y por algo ganó un Grupo 1 y fue a competir contra los mejores del continente. Pero hay que tener en cuenta que la pista del hipódromo tucumano es complicada para los caballos foráneos. A la gran mayoría les cuesta mucho adaptarse, por eso creo que tienen ventaja los ejemplares locales”, inidicó.
Otras cartas
El “Batalla” será, de todos modos, apenas una de las grandes responsabilidades que Vizcarra tendrá durante la jornada internacional. Su agenda estará cargada de carreras importantes y de caballos en los que deposita grandes expectativas. En la Carrera de las Estrellas de potrillos montará a Áspero. Y las sensaciones que transmite son contundentes. “Está en gran forma. Su último ejercicio fue brillante. Ahora llegará 10 puntos a la carrera y será bravísimo para cualquier rival”, aseguró.
En las Estrellas para ejemplares adultos será el jockey de Smiling Nich. El caballo reprisó a fines de agosto y desde entonces evolucionó de manera notoria. “Cuando reprisó estaba siete puntos. Ahora llega 10 puntos y también estará en la definición”, afirmó.
También tendrá participación en el Clásico Velocidad, donde conducirá a Liberio. Será su debut en Tucumán, aunque llega con antecedentes en Buenos Aires y buenas referencias de los ejercicios realizados en el hipódromo local. “Los ejercicios que realizó en el hipódromo local fueron todos muy buenos. Se adaptó muy bien a la pista. Es un caballo muy ligero. Le tengo muchísima confianza”, expresó.
Pero hay algo que hace que esta jornada sea diferente para él. Más allá de los caballos que montará y de las posibilidades que tenga en cada carrera, el tucumano tendrá enfrente a nombres que durante años observó desde lejos. El “Batalla” reunirá a varios de los mejores jockeys de Sudamérica y entre ellos estará Jorge Ricardo, una leyenda del turf mundial.
“Será una jornada histórica. La gente pregunta mucho por el Batalla. Hay que tener en cuenta que además de los caballos de gran nivel que vendrán, habrá muchos de los mejores jockeys de Sudamérica”, remarcó.
Su ídolo
Y entonces aparece un nombre que despierta una emoción diferente: Altair Domingos, el jockey al que Vizcarra admira desde hace años. “Siempre lo vi por televisión solamente y ahora tendré la oportunidad de competir contra él. Para mí será un sueño hecho realidad”, confesó.
Tal vez ahí esté la dimensión más profunda de esta historia. Vizcarra ya ganó ocho estadísticas, va por la novena y tiene dos “Batallas” en su palmarés. Ya sabe lo que significa ser protagonista. Ya conoce el camino hacia el disco y también la emoción de celebrarlo primero. Pero el jueves 24 tendrá delante algo que no se mide en triunfos: la posibilidad de compartir una pista con aquellos jockeys que alguna vez miró desde una pantalla.
En las carreras más importantes, Vizcarra tendrá sus oportunidades con Pepe Curdeles, Áspero, Smiling Nich y Liberio. Pero esta vez correrá también detrás de algo que va más allá de una victoria.
Porque el jueves, entre los grandes nombres del turf sudamericano, estará él. El jockey que durante años miró por televisión a sus ídolos tendrá la posibilidad de compartir la pista con ellos. Y mientras espera que se abran los partidores, Vizcarra ya sabe que, gane quien gane, el “Batalla” de este año tendrá para él un significado imposible de olvidar.