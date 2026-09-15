Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

El encuentro se desarrollará en el Club Belgrano, ubicado en Las Heras 753, y tendrá como principal disertante a Zúñiga. Durante el seminario se dictarán clases magistrales y también habrá entrenamientos que apunten al perfeccionamiento técnico, trabajos de combate y preparación física. La propuesta está destinada a personas con diferentes niveles de experiencia y también se encuentra abierta a practicantes provenientes de otras organizaciones y estilos de karate.