Tucumán será sede de un Seminario Internacional de Karate Kyokushin

Resumen para apurados
- San Miguel de Tucumán albergará este domingo el Seminario Internacional de Karate Kyokushin con referentes de la región para capacitar y perfeccionar a deportistas.
- El encuentro en el Club Belgrano tendrá clases del sensei Juan Manuel Zúñiga y reunirá a delegaciones de Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y Costa Rica.
- El evento posicionará a Tucumán como polo regional de artes marciales y busca consolidar el intercambio internacional de esta disciplina de contacto pleno.
San Miguel de Tucumán será sede el próximo domingo del Seminario Internacional de Karate WKB 2026, una jornada de capacitación y entrenamiento que reunirá a practicantes y referentes del karate Kyokushin de Argentina y otros países de Latinoamérica. El sensei Juan Manuel Zúñiga, 4.º Dan y Branch Chief de WKB Costa Rica, será una de los referentes de la disciplina que participarán del evento.
El encuentro se desarrollará en el Club Belgrano, ubicado en Las Heras 753, y tendrá como principal disertante a Zúñiga. Durante el seminario se dictarán clases magistrales y también habrá entrenamientos que apunten al perfeccionamiento técnico, trabajos de combate y preparación física. La propuesta está destinada a personas con diferentes niveles de experiencia y también se encuentra abierta a practicantes provenientes de otras organizaciones y estilos de karate.
La realización de este encuentro traerá a practicantes de distintas provincias argentinas y delegaciones de países como Costa Rica, Bolivia, Chile, Uruguay y Brasil y posicionará a Tucumán a nivel regional en lo que hace a la práctica y capacitación de este estilo de karate.
El karate “más fuerte del mundo”
El Kyokushin es un estilo de karate caracterizado por el entrenamiento exigente, la disciplina y el combate de contacto pleno. Su práctica combina el desarrollo técnico y físico con valores como el respeto, la perseverancia, el autocontrol y la superación personal.
En Tucumán, WKB Argentina desarrolla actividades en diferentes espacios, entre ellos Nakama Dojo y Kamae Dojo. Uno de los impulsores del seminario es el Senpai Joel Astorga, Branch Chief de WKB Argentina y Subcampeón de América.
“El karate puede ser practicado por personas de distintas edades y cada entrenamiento se adapta al nivel físico y a la experiencia de quien comienza. Además del desarrollo de la fuerza, la coordinación, la resistencia y la flexibilidad, la práctica promueve valores como la disciplina, el respeto y la confianza”, destacó Astorga.
La propuesta busca no sólo generar una instancia de capacitación para quienes ya practican la disciplina, sino también acercar el karate Kyokushin al público tucumano y promover el intercambio entre escuelas y referentes de distintos países.