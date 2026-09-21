Del sueño cumplido a la ilusión de ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Resumen para apurados
- El jockey Pablo Alarcón correrá este jueves con Puro Poder Real en el Gran Premio Batalla de Tucumán para intentar consagrarse en el Hipódromo provincial.
- Tras ser cuarto en la edición 2022, el jinete llega con un caballo adaptado a la pista local que debutó segundo en el clásico Rumbo al Batalla.
- La competencia de 2.200 metros enfrentará a destacados jockeys sudamericanos en una de las ediciones más parejas de la máxima fiesta hípica regional.
Las gateras se abren y durante unos segundos todo queda reducido a una sola cosa: correr. El ruido de los caballos, el grito de la gente y la adrenalina de saber que 2.200 metros pueden cambiarlo todo. Pablo Javier Alarcón ya conoce esa sensación. La vivió por primera vez en 2022, cuando salió a la pista del Hipódromo de Tucumán montando a la tordilla Prohibition. Ahora volverá a sentirla. El jueves, “Pascualito” estará nuevamente en las gateras del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, esta vez sobre Puro Poder Real y con un sueño que permanece intacto: levantar la copa.
Para el jockey de 34 años, volver a ser protagonista de la carrera más importante del interior del país ya representa un privilegio. Pero después de haber saboreado aquella primera experiencia, ahora quiere algo más. Sabe que el desafío será enorme, que enfrente tendrá ejemplares de gran nivel y que cada decisión tendrá peso en una competencia de 2.200 metros. Aun así, la ilusión está intacta.
“Correr el Batalla es algo hermoso. Es lo que todo jockey sueña desde que empieza a montar a un caballo. Me siento un privilegiado de poder competir nuevamente en esta prueba, donde estarán varios de los mejores jockeys de Sudamérica”, contó Alarcón.
Su primera participación quedó grabada para siempre. En 2022, con Prohibition, de la caballeriza “Don Antonio”, terminó cuarto, a 11 cuerpos del santafesino Eritrean, ganador de aquella edición. Pero para Alarcón, aquella tarde significó mucho más que un resultado.
“Recuerdo como si fuese hoy la emoción que sentí cuando monté a Prohibition y salí a la pista. El hipódromo estaba colmado de gente. Fue algo hermoso, algo realmente soñado”, recordó.
La yegua, además, respondió a la exigencia y completó una actuación que dejó conforme al jockey. “La yegua cumplió un muy buen papel al quedar cuarta. Siempre queremos ganar, pero cuando uno cumple un buen papel queda conforme. Sin dudas que Prohibition fue uno de los mejores ejemplares que tuve el placer de montar y además fue la que me cumplió mi sueño”, agregó.
Cuatro años después de aquella experiencia, Alarcón tendrá una nueva oportunidad. Esta vez se apilará sobre Puro Poder Real, un ejemplar que llegó al “Jardín de la República” durante los primeros días de agosto, adquirido por los propietarios del stud “Los Salteños”.
El caballo ya dejó una buena impresión en su única presentación en el hipódromo tucumano. Fue segundo, a 2 1/2 cuerpos del representante santiagueño Ecográfico Rim, en el muy buen tiempo de 2’5”4/5 para los 2.000 metros del clásico “Rumbo al Batalla”. Para Alarcón, aquella actuación sirvió como punto de partida y, desde entonces, asegura que su compañero de ruta mostró una gran evolución.
Confianza
“El caballo llega 10 puntos a la carrera. Está muchísimo mejor que cuando corrió el clásico Rumbo al Batalla. Ya se adaptó al clima y a la pista de Tucumán”, afirmó.
El jockey sabe que el desafío será mucho mayor. Puro Poder Real deberá enfrentarse con 12 rivales y atravesar una carrera exigente, en la que el ritmo y la estrategia tendrán un papel determinante. Sin embargo, la confianza de Alarcón es grande.
“Soy consciente de que la carrera es durísima, pero me gusta mucho mi caballo. Creo que estará en la definición. Estoy seguro de que hará un muy buen papel, al margen de que enfrentará a ejemplares de enorme nivel”, explicó.
También tiene en claro qué tipo de carrera imagina. Puro Poder Real, según su jockey, buscará mantenerse en la mitad del pelotón para comenzar a crecer a partir de los 1.000 metros.
“Puro Poder Real es un caballo que se desempeña en la mitad del pelotón y a partir de los 1.000 metros comienza a mostrar su potencial. Será una carrera bien movida desde la largada. Hay varios punteros. Contursi y Ecográfico Rim son caballos ligeros y seguramente le pondrán velocidad a la competencia desde el arranque”, analizó.
A la hora de señalar a los rivales más peligrosos, Alarcón menciona a Dr. Legasov, Suffok, Endor Rye, Contursi y Thor Medina.
“Son muy buenos y tienen roce con ejemplares de primer nivel. Es una competencia muy pareja. Debe ser el Batalla más parejo de los últimos tiempos”, sostuvo.
El jueves, cuando vuelva a abrirse la gatera, Alarcón tendrá otra vez frente a sus ojos los 2.200 metros que separan un sueño de la gloria. Ya sabe lo que significa correr el “Batalla”. Ahora buscará escribir una historia diferente.