Del sueño cumplido a la ilusión de ganar el Gran Premio “Batalla de Tucumán”

Las gateras se abren y durante unos segundos todo queda reducido a una sola cosa: correr. El ruido de los caballos, el grito de la gente y la adrenalina de saber que 2.200 metros pueden cambiarlo todo. Pablo Javier Alarcón ya conoce esa sensación. La vivió por primera vez en 2022, cuando salió a la pista del Hipódromo de Tucumán montando a la tordilla Prohibition. Ahora volverá a sentirla. El jueves, “Pascualito” estará nuevamente en las gateras del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, esta vez sobre Puro Poder Real y con un sueño que permanece intacto: levantar la copa.