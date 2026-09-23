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Desarrollo de la IA: la ONU pide a EE.UU. y China acordar reglas

Las dos potencias analizan acordar un canal de comunicación.

PEDIDO. Gutiérrez reclamó por cooperación a Trump y Xi Jinping.
PEDIDO. Gutiérrez reclamó por cooperación a Trump y Xi Jinping.
Hace 6 Hs

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió ayer a Estados Unidos y China que cooperen frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial (IA).

“Los gobiernos con las mayores capacidades en IA tienen las mayores responsabilidades ante la humanidad. Para establecer canales de diálogo, transparencia, confianza y cooperación”, dijo Guterres.

“En un momento crucial de la Guerra Fría, los rivales estratégicos llegaron a reconocer la necesidad de gestionar los riesgos existenciales comunes”, añadió.

Líderes de más de 20 países piden que se intensifiquen controles a la IA

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Washington y Pekín debaten la creación de un canal de comunicación para abordar el desarrollo de la inteligencia artificial, con vistas a la cumbre de mañana entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

Las conversaciones se producen en un momento en que ambas potencias se enfrentan a los crecientes temores a que los sistemas de inteligencia artificial puedan escapar al control humano.

Capacidades

El debate no se limita a una eventual pérdida de control de los sistemas. También abarca la necesidad de evaluar sus capacidades antes de su implementación, detectar riesgos, establecer mecanismos de supervisión humana y coordinar respuestas ante posibles incidentes.

Demandan a Anthropic, OpenAI, SpaceXAI y Google por un supuesto acuerdo para ralentizar el desarrollo de la IA

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Antes de la semana de reuniones y discursos en Nueva York, los líderes de más de 20 países instaron a adoptar medidas de seguridad para esta tecnología.

China y Estados Unidos no figuraban entre los signatarios.

Trump se ha mostrado firmemente en contra de adoptar medidas de seguridad para la IA y prometió el sábado que no permitiría la “destrucción” de este sector por temores injustificados.

Xi dijo en julio que la IA no debería estar dominada por un solo país e instó a la cooperación internacional para su desarrollo.

Temas Estados Unidos de AméricaChinaXi JinpingDonald TrumpInteligencia ArtificialAntónio Guterres
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