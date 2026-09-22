Lisandro Catalán y Soledad Molinuevo se reunieron con la presidenta de Citromax en Nueva York

Resumen para apurados
- En una misión en Nueva York, Lisandro Catalán y Soledad Molinuevo se reunieron con líderes de Citromax para evaluar el sector citrícola tucumano y proyectos de inversión.
- El encuentro incluyó una visita a plantas automatizadas y el análisis de productos como Lemonati, en el marco de la propuesta libertaria de bajar costos y tributos en Tucumán.
- La iniciativa apunta a recuperar la capacidad exportadora provincial, atraer capitales privados e impulsar la competitividad de Tucumán como motor productivo regional.
En el marco de una misión comercial internacional, Lisandro Catalán y Soledad Molinuevo se reunieron con las principales autoridades de Citromax Group, una compañía con 65 años de trayectoria y una fuerte vinculación con la producción citrícola de Tucumán.
Del encuentro participaron Vivian Glueck, presidenta de Citromax; Henry Rosenberg, vicepresidente ejecutivo; Mariano Pedro Sangronis, director global de Comercialización; y Fernando Carrera, director de Operaciones.
Durante la reunión se abordó la realidad productiva y citrícola de Tucumán, los principales desafíos que enfrenta el sector y las posibilidades de diversificación y expansión de la actividad.
Uno de los puntos destacados fue la evolución de nuevos negocios desarrollados a partir de la base de jugos de limón producida en Tucumán. Entre ellos se encuentra Lemonati, la limonada que actualmente se comercializa en los 50 estados de Estados Unidos a través de canales masivos de venta.
Catalán y Molinuevo también recorrieron las nuevas instalaciones automatizadas destinadas a la producción de sabores y bases para bebidas, donde conocieron de primera mano el proceso de innovación y expansión que lleva adelante la compañía.
Durante el encuentro, Catalán presentó los principales lineamientos de La Libertad Avanza a nivel nacional y, particularmente, las propuestas para Tucumán orientadas a mejorar las condiciones productivas, reducir los costos que afectan al sector privado, aumentar la competitividad y generar un escenario favorable para nuevas inversiones.
En ese sentido, se analizaron también las posibilidades de expansión de Citromax en Tucumán y nuevas oportunidades de diversificación de su actividad.
“Queremos que empresas que nacieron, crecieron y generan trabajo en nuestra provincia puedan volver a tener las condiciones necesarias para invertir, producir, generar empleo y conquistar mercados en todo el mundo”, sostuvo Catalán.
El candidato a gobernador remarcó que la presión tributaria y los costos que enfrentan las empresas representan uno de los principales desafíos para competir en los mercados internacionales.
“Tucumán tiene el potencial para volver a ser un motor productivo del Norte argentino. El desafío es generar las condiciones para hacerlo realidad”, afirmó Catalán en una publicación realizada tras la reunión.
Desde el espacio libertario señalaron que este tipo de encuentros forman parte de una agenda destinada a vincular al sector productivo tucumano con mercados internacionales y conocer experiencias de empresas que lograron desarrollar nuevos negocios a partir de la producción local.
La misión comercial busca, además, poner en agenda las condiciones necesarias para que Tucumán pueda recuperar capacidad de producción, ampliar sus exportaciones y generar nuevas oportunidades de inversión y empleo.