Grupo Citromax: industria tucumana con raíces profundas, sostenibilidad y desarrollo local

Citromax SACI forma parte del Grupo Citromax, un conjunto de empresas con presencia local e internacional. Además de su operación industrial en Tucumán, el grupo incluye a Citromax Desarrollos Inmobiliarios, que impulsa el crecimiento de Tafí Viejo a través de su proyecto Punto Tafí; Fritzsche Saica, en Buenos Aires, especializada en la elaboración de fragancias y sabores con materia prima cítrica proveniente de Tucumán, entre otros proveedores; y Citromax Flavors, en Estados Unidos, dedicada a la producción industrial de sabores.