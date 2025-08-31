Grupo Citromax: industria tucumana con raíces profundas, sostenibilidad y desarrollo local

Desde hace más de seis décadas, Citromax impulsa el desarrollo industrial de Tucumán, procesando y exportando productos derivados del limón con tecnología de vanguardia. Sus operaciones integran toda la cadena de valor -desde el cultivo hasta la industrialización- generando empleo formal y estable con un fuerte impacto en la economía local. Sin embargo, el compromiso de Citromax con la provincia va mucho más allá de la producción.
La compañía invierte de forma constante en programas ambientales para proteger la biodiversidad del piedemonte tucumano, optimizar el uso del agua y la energía, y reducir residuos mediante proyectos de economía circular.
Distintas iniciativas, como la reforestación con especies nativas, la gestión responsable del agua y la incorporación de energías limpias, son parte de una estrategia que une competitividad e innovación con cuidado ambiental.
La dimensión social también es central. En Citromax remarcaron que se trabaja junto a comunidades rurales y pueblos originarios de la región en proyectos de educación, capacitación y fortalecimiento de la economía local. Estos programas buscan generar oportunidades sostenibles, preservar tradiciones culturales y promover el desarrollo de nuevas capacidades productivas, siempre en un marco de diálogo y colaboración.
“Para nosotros, Tucumán no es solo el lugar donde producimos; es nuestra casa. Cuidar de su gente, su cultura y su ambiente es tan importante como ofrecer un producto de calidad al mundo”, destacaron desde la compañía.
Con una mirada de largo plazo, Citromax reafirma que la industria tucumana puede ser motor de desarrollo económico y social sin perder de vista su raíz: la conexión con la tierra, la historia y las generaciones futuras.
Citromax SACI forma parte del Grupo Citromax, un conjunto de empresas con presencia local e internacional. Además de su operación industrial en Tucumán, el grupo incluye a Citromax Desarrollos Inmobiliarios, que impulsa el crecimiento de Tafí Viejo a través de su proyecto Punto Tafí; Fritzsche Saica, en Buenos Aires, especializada en la elaboración de fragancias y sabores con materia prima cítrica proveniente de Tucumán, entre otros proveedores; y Citromax Flavors, en Estados Unidos, dedicada a la producción industrial de sabores.