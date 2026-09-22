¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 23 de septiembre?

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este miércoles 23 de septiembre en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con 10 °C de mínima y 27 °C de máxima por el ingreso de vientos templados.
- El día iniciará fresco con nubosidad variable y registrará un marcado ascenso térmico hacia la tarde, acompañado por ráfagas del noreste de hasta 31 km/h y 0% de lluvias.
- La notable amplitud térmica y el clima seco favorecerán las actividades al aire libre, manteniendo condiciones primaverales estables que continuarán durante la noche a 20 °C.
El tiempo en Tucumán se presentará estable durante este miércoles 23 de septiembre de 2026. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 27 °C, con cielo algo nublado a parcialmente nublado.
La jornada comenzará fresca y las condiciones se mantendrán secas durante todo el día. La probabilidad de lluvias será del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la capital tucumana ni en sus alrededores.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana
Durante la madrugada del miércoles, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 11 °C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.
Por la mañana continuará el cielo algo nublado. La temperatura llegará a la mínima de 10 °C, mientras que el viento será muy leve y cambiará al sector suroeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.
Tiempo en Tucumán: cómo estará durante la tarde
La temperatura aumentará rápidamente durante las horas centrales del día. Para la tarde se espera una máxima de 27 °C, con cielo parcialmente nublado.
El viento será uno de los principales factores de la jornada: soplará desde el noreste y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.
Cómo estará el tiempo durante la noche
Durante la noche, el cielo volverá a presentarse algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 20 °C.
Los vientos continuarán desde el noreste, aunque con menor intensidad que durante la tarde: se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Pronóstico del tiempo en Tucumán para el miércoles 23 de septiembre
Temperatura mínima: 10 °C.
Temperatura máxima: 27 °C.
Madrugada: algo nublado, 11 °C y viento del norte.
Mañana: algo nublado, mínima de 10 °C y viento muy leve del suroeste.
Tarde: parcialmente nublado, máxima de 27 °C y viento del noreste de hasta 31 km/h.
Noche: algo nublado, 20 °C y viento del noreste.
Probabilidad de lluvias: 0% durante toda la jornada.
De esta manera, el miércoles 23 de septiembre tendrá una amplitud térmica marcada en Tucumán, con una mañana fresca y una tarde templada a cálida. La ausencia de lluvias y el aumento del viento durante la tarde serán las características principales del pronóstico.