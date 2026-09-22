SociedadClima y ecología

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 23 de septiembre?

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. Cómo estará el tiempo en Tucumán. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este miércoles 23 de septiembre en Tucumán una jornada estable y sin lluvias, con 10 °C de mínima y 27 °C de máxima por el ingreso de vientos templados.
  • El día iniciará fresco con nubosidad variable y registrará un marcado ascenso térmico hacia la tarde, acompañado por ráfagas del noreste de hasta 31 km/h y 0% de lluvias.
  • La notable amplitud térmica y el clima seco favorecerán las actividades al aire libre, manteniendo condiciones primaverales estables que continuarán durante la noche a 20 °C.
Resumen generado con IA

El tiempo en Tucumán se presentará estable durante este miércoles 23 de septiembre de 2026. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), San Miguel de Tucumán tendrá una temperatura mínima de 10 °C y una máxima de 27 °C, con cielo algo nublado a parcialmente nublado.

La jornada comenzará fresca y las condiciones se mantendrán secas durante todo el día. La probabilidad de lluvias será del 0%, por lo que no se esperan precipitaciones en la capital tucumana ni en sus alrededores.

Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la madrugada y la mañana

Durante la madrugada del miércoles, el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 11 °C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Por la mañana continuará el cielo algo nublado. La temperatura llegará a la mínima de 10 °C, mientras que el viento será muy leve y cambiará al sector suroeste, con velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Tiempo en Tucumán: cómo estará durante la tarde

La temperatura aumentará rápidamente durante las horas centrales del día. Para la tarde se espera una máxima de 27 °C, con cielo parcialmente nublado.

El viento será uno de los principales factores de la jornada: soplará desde el noreste y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Durante la noche, el cielo volverá a presentarse algo nublado y la temperatura descenderá hasta los 20 °C.

Los vientos continuarán desde el noreste, aunque con menor intensidad que durante la tarde: se esperan velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para el miércoles 23 de septiembre

Temperatura mínima: 10 °C.

Temperatura máxima: 27 °C.

Madrugada: algo nublado, 11 °C y viento del norte.

Mañana: algo nublado, mínima de 10 °C y viento muy leve del suroeste.

Tarde: parcialmente nublado, máxima de 27 °C y viento del noreste de hasta 31 km/h.

Noche: algo nublado, 20 °C y viento del noreste.

Probabilidad de lluvias: 0% durante toda la jornada.

De esta manera, el miércoles 23 de septiembre tendrá una amplitud térmica marcada en Tucumán, con una mañana fresca y una tarde templada a cálida. La ausencia de lluvias y el aumento del viento durante la tarde serán las características principales del pronóstico.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este martes 22 de septiembre

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 21 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 21 de septiembre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 17 de septiembre

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 17 de septiembre

Lo más popular
El “Súper Niño” registra temperaturas históricas
1

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
2

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins
3

Adorni justificó el origen de su patrimonio a través de bitcoins

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?
4

Franco Colapinto en la Fórmula 1: ¿por qué el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado?

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil
5

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Ranking notas premium
La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros
1

La oposición se abroquela en la Legislatura para pedir la intervención de Graneros

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión
2

Graneros: vecinos denuncian a Huesen por amenazas, pero el diputado negó esa versión

Jaldo con Gladys La Bomba y un pedido de informes por Los Ralos
3

Jaldo con Gladys "La Bomba" y un pedido de informes por Los Ralos

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?
4

¿Se acabó la fiesta narco en Tucumán?

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura
5

Los incidentes en Graneros agruparon a la oposición en la Legislatura

Más Noticias
Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la Ley Penal Juvenil

Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no ayer

Equinoccio de septiembre: por qué la primavera empieza hoy a las 21:05 y no ayer

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Inicio de primavera con temperaturas récord: las provincias afectadas y el pronóstico alarmente para Tucumán

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que deberá frenar para no arruinar sus proyectos en septiembre, según Ludovica Squirru

El camino del Bernel, la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

"El camino del Bernel", la otra opción que gana adeptos para evitar el caos del Camino del Perú

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

Rige la alerta amarilla por lluvias intensas que pueden superar los límites esperados: cuáles son las provincias afectadas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

El “Súper Niño” registra temperaturas históricas

Comentarios