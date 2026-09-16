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Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 17 de septiembre

Conocé el pronóstico detallado del Servicio Meteorológico Nacional.

TIEMPO EN TUCUMÁN. La semana continuará con el aumento paulatino de la temperatura en Tucumán.
TIEMPO EN TUCUMÁN. La semana continuará con el aumento paulatino de la temperatura en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronosticó para este jueves 17 en San Miguel de Tucumán una jornada agradable con máxima de 25°C y sin lluvias, debido a la estabilidad atmosférica en la región.
  • El día tendrá cielo algo nublado y vientos leves, consolidando el aumento térmico paulatino tras las bajas temperaturas registradas durante el último fin de semana.
  • La tendencia de ascenso en las marcas térmicas continuará durante los próximos días, aunque el organismo meteorológico anticipa cambios en las condiciones hacia el viernes.
Resumen generado con IA

El tiempo en San Miguel de Tucumán continuará estable este jueves 17 de septiembre, con temperaturas en ascenso y condiciones agradables durante la jornada. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 12°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C.

El pronóstico oficial prevé 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada. El cielo se presentará algo nublado durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde y la noche estará parcialmente nublado.

Cómo estará el tiempo durante la mañana

Durante las primeras horas del jueves, la temperatura rondará los 12°C y el cielo estará algo nublado. El viento soplará del sector oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Con el avance de la mañana, la temperatura comenzará a subir y podría alcanzar los 25°C durante la tarde.

Qué temperatura hará en Tucumán por la tarde

La tarde será el momento más cálido del jueves, con una máxima prevista de 25°C. El cielo estará parcialmente nublado y el viento cambiará al sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

No se prevén precipitaciones, por lo que las condiciones se mantendrán estables.

Cómo estará el tiempo durante la noche

Hacia la noche, la temperatura comenzará a descender y se ubicará alrededor de los 22°C. El cielo continuará parcialmente nublado y el viento será del oeste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico coincide con la tendencia de ascenso de las temperaturas que se registra en Tucumán luego de las jornadas frías del último fin de semana. Una previsión publicada esta semana a partir de datos del SMN también anticipaba para el jueves una mínima de 12°C y una máxima de 25°C.

Pronóstico del clima para este jueves 17 de septiembre

Mínima: 12°C.

Máxima: 25°C.

Madrugada: algo nublado.

Mañana: algo nublado.

Tarde: parcialmente nublado.

Noche: parcialmente nublado.

Probabilidad de lluvia: 0%.

Viento: entre 7 y 22 km/h.

El panorama meteorológico para los próximos días muestra un nuevo incremento de las temperaturas en Tucumán, aunque también aparecen cambios en las condiciones hacia el viernes.

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