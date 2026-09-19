La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Mientras Mirtha Legrand permanece internada, su familia tomó una determinación respecto de la información sobre su estado de salud. Marcela Tinayre y los nietos de la conductora se encuentran junto a ella y optaron por restringir las comunicaciones en medio de la preocupación por su evolución.

La decisión se conoció a través del último parte del Sanatorio Mater Dei, que informó que Mirtha presenta un cuadro compatible con neumopatía y que continuará bajo estudios, tratamiento y controles médicos.