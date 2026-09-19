La drástica decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand tras su nueva internación

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand fue internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, y su familia decidió restringir las comunicaciones sobre su estado.
- La conductora venía recuperándose de una bronquitis previa. Marcela Tinayre y sus nietos la acompañan en la clínica mientras se le realizan estudios y tratamiento médico.
- El sanatorio emitirá un nuevo parte oficial el lunes si no hay cambios. La evolución del cuadro determinará los plazos de su recuperación y el retorno a su actividad.
Mientras Mirtha Legrand permanece internada, su familia tomó una determinación respecto de la información sobre su estado de salud. Marcela Tinayre y los nietos de la conductora se encuentran junto a ella y optaron por restringir las comunicaciones en medio de la preocupación por su evolución.
La decisión se conoció a través del último parte del Sanatorio Mater Dei, que informó que Mirtha presenta un cuadro compatible con neumopatía y que continuará bajo estudios, tratamiento y controles médicos.
La decisión de la familia de Mirtha Legrand durante su internación
El Sanatorio Mater Dei difundió un parte médico en el que confirmó que Mirtha ingresó durante la tarde debido al cuadro compatible con neumopatía.
De acuerdo con el comunicado, la conductora permanece internada para completar los estudios y recibir el tratamiento correspondiente, además de continuar bajo seguimiento médico.
En medio de la preocupación por su salud, la familia de Mirtha decidió mantener restringidas las comunicaciones y pidió respeto por el momento que atraviesan. Marcela Tinayre y los nietos de la conductora se encuentran acompañándola durante esta nueva internación.
El sanatorio también informó que, de no mediar cambios, el próximo parte médico será difundido el lunes. De esta manera, esa será la próxima actualización oficial prevista sobre la evolución de Mirtha Legrand, salvo que antes se produzca alguna modificación en su cuadro.
Qué había dicho Marcela Tinayre sobre la salud de Mirtha Legrand
Pocos días antes de esta nueva internación, Marcela Tinayre había hablado públicamente sobre la salud de su madre y se había referido a su recuperación.
En aquella oportunidad, contó que Mirtha se encontraba bien y que continuaba recuperándose de la bronquitis que había padecido. Según explicó, uno de los síntomas que todavía la afectaba era la tos.
Tinayre también relató que había intentado acompañar a su madre en algunas de sus salidas debido a las bajas temperaturas. Sin embargo, describió a Mirtha como una persona “indomable” al hablar de su personalidad y de su decisión de continuar con sus actividades.
La declaración se produjo apenas unos días antes de que la conductora volviera a ingresar al Sanatorio Mater Dei, esta vez por un cuadro compatible con neumopatía.
Ahora, la atención está puesta en su evolución y en el próximo parte médico que dará a conocer la institución.