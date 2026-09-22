La torta vasca de Paulina Cocina: el delicioso postre de queso de nueve pasos

Paulina Cocina compartió su propia receta de la torta vasca en nueve pasos. “Muchos le tienen miedo, piensan que es algo de otro planeta, pero es una de las tortas más fáciles y nobles que existen”, aseguró la influencer de cocina. Para Paulina Cocina, la torta vasca se distingue del cheesecake por la ausencia de base, la textura –que es más suave en la torta –, la cocción y los ingredientes.