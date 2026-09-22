La torta vasca de Paulina Cocina: el delicioso postre de queso de nueve pasos

Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó en sus canales digitales una receta de torta vasca en nueve pasos para desmitificar su complejidad y facilitar su preparación casera.
- El postre prescinde de base de masa y se hornea a alta temperatura integrando queso crema, huevos y crema para lograr un contraste entre superficie tostada y centro cremoso.
- Esta adaptación simplificada fomenta el consumo casero de repostería internacional y reafirma la influencia de la creadora en las tendencias gastronómicas actuales.
La torta vasca es un delicioso postre hecho a base de queso, horneado a alta temperatura, que no requiere una base de masa ni galletas. Se distingue por tener una textura ultrasuave y cremosa y una superficie sólida, tostada, casi crocante que contrasta con el interior. Si nunca probaste la tarta vasca, es similar al relleno del cheesecake, pero la influencer Paulina Cocina marca unas diferencias clave.
Paulina Cocina compartió su propia receta de la torta vasca en nueve pasos. “Muchos le tienen miedo, piensan que es algo de otro planeta, pero es una de las tortas más fáciles y nobles que existen”, aseguró la influencer de cocina. Para Paulina Cocina, la torta vasca se distingue del cheesecake por la ausencia de base, la textura –que es más suave en la torta –, la cocción y los ingredientes.
Ingredientes de la torta vasca
Esta tarta que es puro queso, lleva 600 gramos de queso crema firme –tipo Philadelphia–, cuatro huevos –algo que también la distingue del cheesecake–, 200 gramos de azúcar, 250 mililitros de crema de leche con más del 35% de materia grasa, una cucharada sopera de harina o maicena para quienes prefieren sin gluten, una cucharadita de esencia de vainilla y una pizca de sal.
Paso a paso de la torta vasca de Paulina Cocina
1. Precalentar el horno a 210 °C. Forrar un molde desmontable de 22 centímetros de diámetro con papel manteca humedecido y arrugado, cubriendo base y bordes con excedente hacia afuera.
2. En un recipiente grande, mezclar el queso crema con el azúcar solo hasta integrar, sin batir en exceso para evitar incorporar aire.
3. Agregar los huevos de a uno, mezclando suavemente después de cada adición hasta que la mezcla sea homogénea.
4. Añadir la crema de leche y la esencia de vainilla e integrar.
5. Tamizar la harina junto con la sal e incorporar a la preparación con movimientos envolventes, sin sobrebatir.
6. Volcar la mezcla en el molde preparado. Dar unos golpecitos suaves sobre la mesada para eliminar burbujas grandes de aire.
7. Llevar al horno por 40 a 50 minutos, hasta que la superficie esté bien dorada y el centro aún tiemble ligeramente al mover el molde. No abrir el horno antes de los 35 minutos.
8. Retirar del horno y dejar enfriar a temperatura ambiente dentro del molde. Luego, llevar a la heladera por al menos 4 horas. Idealmente, dejar la torta ahí toda la noche.
9. Desmoldar con cuidado. Servir fría. La textura debe ser cremosa, con centro suave y superficie rústica y dorada.