Masa de tarta integral: la receta de Paulina Cocina fácil, rápida y con pocos ingredientes

Resumen para apurados
- Paulina Cocina presentó en internet su receta de masa de tarta integral fácil y rápida, diseñada para ofrecer una opción de comida saludable en días con poco tiempo.
- La preparación utiliza harina integral, huevo, manteca y aceite. Esta opción reemplaza las harinas refinadas, aportando mayor cantidad de fibra y saciedad al organismo.
- Esta propuesta facilita la adopción de hábitos saludables en la cocina diaria, demostrando que es viable preparar platos nutritivos de forma rápida y con pocos recursos.
Hay comidas que realmente salvan. Cuando no hay tiempo, ganas o simplemente las ideas de qué cocinar no vienen a la mente. En esos momentos, las tartas aparecen como preparaciones sencillas, llenas de sabor y, si se les da un vuelco a sus ingredientes, también pueden ser sumamente saludables. Ese es el caso de la versión integral de esta receta, que con pocos cambios ya se convierte en un alimento que aporta al bienestar.
Paulina Cocina, la reconocida cocinera y creadora de contenido, reveló su receta de masa de tarta integral, una de las más pedidas en Internet. Se trata de una fórmula extremadamente sencilla que la especialista confiesa que “nunca se hubiera imaginado que fuera a ‘pegar tanto’”. Y es que, con apenas unas modificaciones, este alimento se vuelve ideal para los regímenes alimenticios que buscan reducir el consumo de harinas refinadas —que se traducen en glucosa en el cuerpo—, así como las grasas y las calorías vacías.
La harina integral es ese componente que se ganó el lugar en las dietas por conservar el grano de trigo completo, lo que aporta un valor nutricional muy superior al de la harina blanca tradicional. Sus beneficios clave incluyen una gran dosis de fibra, control del azúcar en sangre y una mayor sensación de saciedad.
Cómo hacer la mejor masa de tarta integral en pocos pasos
Paulina compartió cuáles son los ingredientes necesarios y el paso a paso para preparar esta masa en casa de forma rápida.
Ingredientes (para 2 tapas de tarta)
- 400 g de harina integral
- 20 g de manteca
- 2 cucharadas de aceite
- 1 huevo
- Agua tibia (cantidad necesaria)
- 1 pizca de sal
1. En un bol amplio, colocar la harina integral junto con la sal. Agregar la manteca, las cucharadas de aceite y el huevo previamente batido. Con la ayuda de las manos, comenzar a mezclar todos los ingredientes hasta que se unan bien.
2. Una vez que la base esté integrada, empezar a añadir el agua tibia de a chorritos muy pequeños mientras se continúa uniendo la preparación. Es fundamental amasar bien entre cada chorro para permitir que la harina absorba el líquido por completo y evitar pasarse.
3. Cuando se logre una masa lisa, suave y homogénea, formar un bollo y dejarlo reposar durante unos 15 o 20 minutos tapado con un repasador limpio.
4. Pasado el tiempo de descanso, espolvorear un poco de harina sobre la mesada y estirar la masa con un palo de amasar hasta que alcance aproximadamente medio centímetro de espesor.
5. Si se desea sumarle un plus de textura y nutrientes, este es el momento ideal para esparcir una lluvia de semillas (como lino, chía o sésamo) sobre la superficie y aplastarlas sutilmente con el palo de amasar para que queden incrustadas.
6. Finalmente, forrar la tartera elegida presionando bien los bordes para que tome la forma del molde. Un dato clave que destaca la cocinera es que no hace falta enmantecar la fuente, ya que la masa no tiende a pegarse. A partir de aquí, ya está lista para rellenar con tus vegetales o ingredientes favoritos y llevar al horno.