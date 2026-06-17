Masa de tarta integral: la receta de Paulina Cocina fácil, rápida y con pocos ingredientes

Paulina Cocina, la reconocida cocinera y creadora de contenido, reveló su receta de masa de tarta integral, una de las más pedidas en Internet. Se trata de una fórmula extremadamente sencilla que la especialista confiesa que “nunca se hubiera imaginado que fuera a ‘pegar tanto’”. Y es que, con apenas unas modificaciones, este alimento se vuelve ideal para los regímenes alimenticios que buscan reducir el consumo de harinas refinadas —que se traducen en glucosa en el cuerpo—, así como las grasas y las calorías vacías.