El truco de Paulina Cocina para preparar flan casero en la freidora de aire y en solo 10 minutos

Resumen para apurados
- Paulina Cocina compartió en redes una receta express de flan casero en freidora de aire que está listo en 10 minutos para evitar el uso del horno tradicional.
- El método consiste en mezclar huevos, leche y edulcorante, colar la preparación y cocinarla en moldes individuales a 155 grados, eliminando el baño María.
- La técnica consolida el uso de la freidora de aire para reinventar la repostería clásica, promoviendo preparaciones rápidas, seguras y bajas en calorías.
El flan casero preparado en freidora de aire se transformó en una tendencia indiscutida dentro de las redes sociales. En este sentido, Paulina Cocina reveló los detalles de su receta rápida, asegurando que únicamente se requieren tres huevos y leche, además de destacar que no contiene azúcar agregada y logra estar listo en solo diez minutos.
Con la intención de despejar dudas desde el inicio, Paulina remarcó que el postre consigue un resultado impecable mediante esta modalidad. A su vez, resaltó los puntos a favor más valiosos de utilizar el electrodoméstico, señalando la ventaja de evitar encender el horno tradicional, lidiar con las complicaciones del baño María o sufrir quemaduras durante el proceso.
Receta de flan en freidora de aire de 10 minutos
Ingredientes
3 huevos
250 mililitros de leche
Una cucharada de edulcorante
Media cucharada de esencia de vainilla
Caramelo líquido
Paso a paso para hacer flan casero
Paso 1: Preparación e integración de la mezcla
El primer paso para elaborar este flan casero consiste en volcar todos los ingredientes dentro de un recipiente o bol espacioso para batirlos y mezclarlos de manera uniforme hasta lograr una consistencia homogénea. Durante este procedimiento, la cocinera sugirió un detalle fundamental para la textura final: aquellas personas que prefieran obtener un flan completamente liso y sin burbujas internas deben colar la preparación líquida antes de avanzar a la etapa de cocción.
Paso 2: Dosificación y cocción en la freidora de aire
Una vez que la mezcla se encuentra lista y tamizada, el siguiente paso es verter el contenido repartiéndolo de manera equitativa dentro de moldes de tamaño individual aptos para calor. Posteriormente, se introducen estos recipientes en la canasta del electrodoméstico para iniciar el proceso de horneado a una temperatura fija de 155 grados durante exactamente diez minutos, logrando así un postre firme en un tiempo récord y sin necesidad de utilizar el horno convencional.