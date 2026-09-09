El truco de Paulina Cocina para preparar flan casero en la freidora de aire y en solo 10 minutos

Paso 2: Dosificación y cocción en la freidora de aire

Una vez que la mezcla se encuentra lista y tamizada, el siguiente paso es verter el contenido repartiéndolo de manera equitativa dentro de moldes de tamaño individual aptos para calor. Posteriormente, se introducen estos recipientes en la canasta del electrodoméstico para iniciar el proceso de horneado a una temperatura fija de 155 grados durante exactamente diez minutos, logrando así un postre firme en un tiempo récord y sin necesidad de utilizar el horno convencional.