El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

"La presión arterial está influenciada por mucho más que el corazón y los vasos sanguíneos. Nuestro sistema nervioso, la respuesta al estrés, el sueño y el estado psicológico desempeñan un papel clave", sostuvo Joseph Daibes, cardiólogo intervencionista en el Hospital Lenox Hill en el medio Women's Health. En este sentido, la atención plena ayuda a desactivar ese mecanismo de alarma para que el cuerpo permanezca más tiempo en un estado de calma.