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Colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios: cómo solicitar los accesorios de PAMI

El trámite requiere una indicación médica y puede realizarse de manera online o presencial.

Colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios: cómo solicitar los accesorios de PAMI
Foto: iStock
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • PAMI otorga colchones antiescaras, inodoros portátiles y trapecios a afiliados con movilidad reducida en el país para mejorar su bienestar tras una indicación médica.
  • La gestión se inicia de forma virtual o presencial mediante una Orden Médica Electrónica o con DNI, indicación del especialista y un resumen de la historia clínica.
  • El acceso a estos insumos previene complicaciones como úlceras por presión y optimiza la calidad de vida de pacientes que atraviesan períodos prolongados de inmovilidad.
Resumen generado con IA

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) entrega a sus beneficiarios accesorios y elementos médicos para ayudar a las personas que tienen problemas de movilidad. Para solicitarlos, los usuarios deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios entre los que está la indicación médica. El trámite puede hacerse de forma presencial o virtual.

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La ayuda de PAMI está pensada para quienes tienen un problema de movilidad que les impide desplazarse libremente a largo plazo. Para los períodos prolongados de inmovilización, la obra social entrega estos elementos a modo de soporte para mejorar su calidad de vida y sus posibilidades de desplazamiento o respuesta.

Los elementos que entrega PAMI a sus beneficiarios

Los elementos que la obra social puede otorgar a los pacientes que los requieran son:

Colchón antiescaras: indicado para personas con alto riesgo de desarrollar úlceras por presión.

Inodoro portátil: para beneficiarios con dificultades de movilidad o patologías que les impiden trasladarse hasta el baño.

Trapecio para cama: un elemento destinado a ayudar al paciente a incorporarse y hacer algunos movimientos en la cama.

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Cómo solicitar las herramientas de PAMI

El trámite puede ser iniciado tanto por el titular del programa o paciente, como por un apoderado, un familiar o el médico de cabecera. En caso de hacerlo el profesional de la salud, debe estar habilitado para emitir una Orden Médica Electrónica (OME). Con esta alternativa, el afiliado evita realizar la gestión administrativa.

El primer requisito para tramitar alguno de los elementos de PAMI es contar con la OME. En caso de no tenerla, se necesitará el DNI del afiliado, la orden médica emitida por el médico de cabecera o un especialista indicando lo que el paciente necesita y el resumen de la historia clínica que incluya datos como el peso y la talla del paciente.

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Tanto para presentar los papeles de forma online como para hacer la totalidad del trámite virtual, se necesitará un equipo con conexión a internet. En el primer caso, para sacar un turno online. En el segundo, para poder cargar los datos.

La gestión se inicia desde la página oficial de PAMI: pami.org.ar. Se debe ingresar a la sección “Trámites” y luego bajar hasta el apartado “Elementos de ayuda técnica”. Allí aparecerá la opción Accesorios (colchones, inodoros, trapecios). También se pueden solicitar andadores, bastones, camas ortopédicas, muletas y sillas de ruedas.

Al ingresar a “Accesorios”, al final de la página aparecerá el botón “Iniciar este trámite web” y, luego, “Solicitar el servicio”. Desde allí se deberá seguir el paso a paso e incluir número de afiliación, número de documento y número de trámite -que se encuentra en el DNI–.

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