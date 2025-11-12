Secciones
PAMI ratifica la entrega domiciliaria de pañales y recuerda los plazos para renovar la orden médica electrónica

El nuevo mecanismo comenzó el 1 de junio y requiere de una renovación cada seis meses.

Hace 1 Hs

PAMI ratificó el sistema de entrega domiciliaria de pañales para sus afiliados, una modalidad que comenzó a implementarse el 1 de junio y que permite recibir el insumo directamente en el lugar de residencia, sin necesidad de concurrir a la farmacia.

Según informó el organismo, los afiliados que reciben habitualmente los pañales bajo este esquema deben renovar la orden médica electrónica (OME) cada seis meses. Por ello, quienes comenzaron a recibirlos en junio tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para realizar la actualización. En cambio, aquellos que se incorporaron al programa con posterioridad deberán esperar a que se cumpla el plazo de seis meses desde su inicio para solicitar la renovación.

Para gestionar la nueva OME, es necesario que el afiliado acuda a su médico de cabecera antes del vencimiento del período establecido. Este sistema de distribución puerta a puerta, vigente en todo el país, busca modernizar y simplificar el proceso, eliminando trámites innecesarios e intermediarios, y garantizando la trazabilidad del insumo: PAMI puede verificar cuándo, cómo y dónde se efectúa cada entrega.

La empresa Urbano Express es la encargada de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales. En caso de no concretarse la entrega en la primera visita, se deja un aviso y se realiza una segunda dentro de las 72 horas siguientes.

Los afiliados pueden corroborar o actualizar sus datos de contacto y domicilio al momento de solicitar la nueva orden médica electrónica con su médico de cabecera. Además, ante cualquier consulta, pueden comunicarse al 138 - PAMI Escucha y Responde (opción 0)- o acercarse a su agencia PAMI más cercana.

