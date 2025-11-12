PAMI ratifica la entrega domiciliaria de pañales y recuerda los plazos para renovar la orden médica electrónica

Según informó el organismo, los afiliados que reciben habitualmente los pañales bajo este esquema deben renovar la orden médica electrónica (OME) cada seis meses. Por ello, quienes comenzaron a recibirlos en junio tienen tiempo hasta el 30 de noviembre para realizar la actualización. En cambio, aquellos que se incorporaron al programa con posterioridad deberán esperar a que se cumpla el plazo de seis meses desde su inicio para solicitar la renovación.