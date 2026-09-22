Detuvieron al entrenador de hockey acusado de abuso sexual en Monte Hermoso

Detienen a un entrenador acusado de abuso sexual

La acusación contra Asensio se remonta al período en que la joven entrenó con él, entre 2011 y 2014. Según declaró, ella aspiraba a ascender en su carrera deportiva, por lo que pasaba mucho tiempo en los sitios en los que estaba el entrenador, quien la preparaba para cada partido. Pero los hechos no se circunscribieron únicamente al campo de entrenamiento, sino que se dieron también en otros sitios.