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Detuvieron al entrenador de hockey acusado de abuso sexual en Monte Hermoso

Una joven denunció al entrenador por hechos ocurridos durante su adolescencia y al menos otras tres mujeres se sumaron a la causa.

Detuvieron al entrenador de hockey acusado de abuso sexual en Monte Hermoso
Foto: labrujula24.com
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La policía detuvo este domingo en Monte Hermoso al entrenador Horacio Asensio, acusado de abuso sexual agravado contra una exalumna cuando era menor de edad.
  • La causa inició tras la denuncia de hechos ocurridos entre 2011 y 2014 en su casa y vestuarios. Al menos otras tres mujeres sumaron testimonios similares.
  • La causa judicial avanza con Asensio bajo custodia, mientras se esperan nuevas pericias y no se descarta que surjan más testimonios de presuntas víctimas.
Resumen generado con IA

Este domingo 20, el entrenador de hockey de Monte Hermoso, Horacio “Chacho” Asensio, fue detenido luego de una declaración que lo comprometió en una denuncia por abuso sexual. La causa se habría iniciado en 2024, cuando una joven denunció un comportamiento inapropiado de parte del entrenador cuando ella tenía entre 14 y 17 años.

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Asensio está acusado de abuso sexual ultrajante agravado, por haber sido el adulto a cargo del grupo de jóvenes del cual formaba parte su denunciante. En la última semana, la Justicia avanzó en la causa gracias a las declaraciones de una víctima cuyo nombre no trascendió. La investigación se habría iniciado luego de la denuncia en abril de 2024.

Detienen a un entrenador acusado de abuso sexual

La acusación contra Asensio se remonta al período en que la joven entrenó con él, entre 2011 y 2014. Según declaró, ella aspiraba a ascender en su carrera deportiva, por lo que pasaba mucho tiempo en los sitios en los que estaba el entrenador, quien la preparaba para cada partido. Pero los hechos no se circunscribieron únicamente al campo de entrenamiento, sino que se dieron también en otros sitios.

La presunta víctima iba también a la casa del entrenador, adonde él la citaba con la excusa de repasar algunas jugadas y corregir o mejorar movimientos y estrategias. “Lo que menos hacía era mirar el video”, expresó la denunciante. En su lugar, el entrenador se acercaba demasiado y buscaba tener contacto físico, llegando a tocarla y besarla en forma sexual.

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“Estoy denunciando a mi exentrenador”, sostuvo la joven y contó que no fue la única oportunidad en que la besó contra su voluntad. Durante mucho tiempo se mantuvo en silencio y se cuestionó a sí misma seguir asistiendo a los entrenamientos. Algunos episodios de abuso ocurrieron en competencias fuera de Monte Hermoso.

Al menos tres mujeres más denunciaron al entrenador de Monte Hermoso

La principal denunciante no es la única presunta víctima de Asensio. A su declaración se sumaron las de al menos otras tres mujeres. Todas ellas habrían sido menores de edad en el momento del hecho que denuncian.

A sus entrenadas, Asensio les exigía que complementaran el entrenamiento de hockey con natación. Esta práctica se hacía en el club en el que practicaban siempre. La declaración clave que complicó la causa del entrenador y terminó en su detención, fue una vinculada a un episodio en el vestuario de mujeres luego de una clase de natación.

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“Él buscaba que estemos solos”, declaró la joven. Luego de nadar, ella ingresó al vestuario para ducharse. Asensio irrumpió desnudo en el sector destinado a las mujeres, donde se encontraba su alumna y la obligó a mantener contacto sexual con él. “Me asusté, me largué a llorar”, dijo y declaró que antes de escapar del lugar, el entrenador tomó sus manos obligándola a tocar sus genitales.

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