"Me voy a morir en cana": la reacción de Claudio Contardi al confirmarse su condena por abuso sexual

La defensa, encabezada por el abogado Fernando Sicilia, había cuestionado distintos aspectos del proceso. Entre otros argumentos, sostuvo que se había vulnerado el derecho de Contardi a ser juzgado por jurados, que no había contado con una defensa eficaz debido a los cambios de abogados previos al debate, que los hechos habían sido descriptos de manera imprecisa y que la prueba resultaba insuficiente.