Detuvieron a un hombre, de 50 años, acusado de abuso sexual en Tucumán

Un hombre de 50 años fue detenido el viernes en la localidad de Las Ánimas, acusado de abuso sexual contra una menor en San Miguel de Tucumán.
La detención se produjo en el momento en el que el sospechoso habría intentando fugarse a Santiago del Estero, luego de que se viralizaran imágenes de cámaras de seguridad que registraron la agresión, lo que impulsó la investigación.
La Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual y Género III del Centro Judicial Capital ordenó la aprehensión tras la denuncia presentada el 20 de agosto en la Comisaría Séptima. En la misma se detalló que la víctima sufrió hostigamiento verbal y, posteriormente, fue abordada en la puerta de su domicilio donde el agresor la manoseó antes de huir.
Las filmaciones difundidas en redes sociales facilitaron la identificación del sospechoso, quien permanecía prófugo. El operativo de detención, coordinado por el comisario Walter Fabio Ferreyra, se llevó a cabo en una zona de monte ubicada a más de 500 metros de la Ruta 157.
Durante el operativo, las autoridades secuestraron dispositivos electrónicos que serán analizados como parte de la investigación en curso.