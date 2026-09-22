Una pizza, una fainá y una cerveza: el ticket que sorprendió a todos por su precio

Las filas que sobresalen desbordadas hacia la calle Corrientes y obligan a los transeúntes a aplicar maniobras ágiles para esquivarlas se extienden hacia dentro en el laberinto que conlleva encontrar un asiento en Güerrín, el emblemático y más concurrido local gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires desde hace 94 años. Es el punto donde cientos de miles de porteños y turistas se apiñan por probar algún gusto de las especialidades al molde. Esta histórica casa de pizzas fue la primera en ocupar esta arteria del corazón porteño y se caracteriza por sus productos que rebosan de queso y se elevan en una esponjosa masa artesanal. Pero, a pesar de las características que puedan destacarse de su oferta insignia, los usuarios en las redes sociales reprobaron el comprobante y los valores de parte de su menú.