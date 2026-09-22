Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Resumen para apurados
- La Cámara de Comercio de Tucumán informó que los locales podrán abrir el 24 de septiembre por la Batalla de Tucumán, bajo decisión de cada dueño.
- Al ser un feriado provincial y no nacional, la legislación vigente no exige el pago del 100% adicional, por lo que la jornada se liquidará de forma ordinaria.
- La medida otorga previsibilidad a los comerciantes para operar con normalidad y brinda claridad legal a los empleados respecto a su remuneración salarial.
La actividad mercantil en San Miguel de Tucumán mantendrá un funcionamiento especial durante la jornada festiva del próximo 24 de septiembre. Con motivo de la conmemoración de la Batalla de Tucumán, la entidad gremial empresarial brindó precisiones sobre el esquema de trabajo.
El sector comercial cuenta con la posibilidad de levantar sus persianas con total normalidad en todo el territorio provincial. Esta medida busca otorgar previsibilidad tanto a los propietarios de las tiendas como a la población en general.
Cómo funcionará el comercio en San Miguel Tucumán
La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán difundió un comunicado oficial dirigido a los comerciantes. La institución remarcó que la apertura de los locales queda bajo el criterio particular de cada establecimiento. De este modo, cada comerciante define la modalidad horaria y el esquema de atención durante la fecha.
La decisión responde a las características propias de la conmemoración regional en la provincia. Los comercios que opten por abrir desarrollarán sus tareas diarias sin impedimentos operativos. Los clientes podrán realizar sus compras cotidianas según la disposición de cada comercio.
Cómo se pagará el feriado en caso de ser trabajado
La entidad aclaró la situación salarial de los trabajadores que presten servicios en esta jornada festiva. Por tratarse de un feriado de alcance provincial, la legislación laboral no exige el pago de un adicional del cien por ciento. Esta diferenciación resulta clave respecto a las normativas aplicables en los feriados de carácter federal. La aclaración quita dudas al empresariado al momento de liquidar los sueldos del personal.
Las jornadas con carácter provincial mantienen reglas particulares en la liquidación de remuneraciones. Los empleados trabajarán bajo las condiciones remunerativas ordinarias establecidas para la fecha. Con estas pautas, la cámara empresarial busca garantizar la claridad en las relaciones laborales del sector.