Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Cómo se pagará el feriado en caso de ser trabajado

La entidad aclaró la situación salarial de los trabajadores que presten servicios en esta jornada festiva. Por tratarse de un feriado de alcance provincial, la legislación laboral no exige el pago de un adicional del cien por ciento. Esta diferenciación resulta clave respecto a las normativas aplicables en los feriados de carácter federal. La aclaración quita dudas al empresariado al momento de liquidar los sueldos del personal.