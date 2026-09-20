Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer entró a un lago glaciar, sufrió hipotermia al salir y falleció

Los intentos fallidos de reanimación

De acuerdo con el medio local LM Neuquén, el primer arribo fue del personal del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, que montó un domo policial en el sector. Luego llegó el personal de la Comisaría de Investigaciones 23 y la División Criminalística. El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la comisaría 23, dijo al medio que la mujer habría ingresado al agua por sus propios medios unos pocos metros. Un vecino que estaba en el lugar la asistió al salir del agua y dio aviso rápido a las emergencias. Aún presentaba signos vitales al ser rescatada, pero a los pocos minutos sufrió una grave descompensación.