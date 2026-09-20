Conmoción en San Martín de los Andes: una mujer entró a un lago glaciar, sufrió hipotermia al salir y falleció
Una vecina fue asistida tras salir de las heladas aguas del Lácar, pero sufrió un shock térmico y murió en la orilla. La Justicia caratuló la causa como "muerte dudosa" y ordenó una autopsia para esclarecer el hecho.
Resumen para apurados
- Una mujer de 76 años murió este sábado en San Martín de los Andes tras sufrir hipotermia al sumergirse en las aguas heladas del lago Lácar.
- La víctima ingresó por sus propios medios al agua y se descompensó al salir a la orilla. Pese a las maniobras de RCP de los servicios de emergencia, no sobrevivió.
- La fiscalía caratuló la causa como muerte dudosa y ordenó una autopsia en Neuquén capital, junto con el análisis de cámaras para esclarecer el trágico desenlace.
Uno de los puntos turísticos más importantes de San Martín de los Andes sufre horas de convulsión luego de que una mujer muriera de hipotermia tras ingresar al Lago Lácar, el imponente espejo de agua glaciar ubicado en el Parque Nacional Lanín en la provincia de Neuquén. La mujer se habría sumergido por cuenta propia y, tras su retiro del agua, se habría descompensado a pesar de haber salido con signos vitales.
Una conocida vecina de 76 años de la localidad de San Martín de los Andes murió este sábado luego de ingresar al Lago Lácar. La mujer fue divisada por transeúntes justo al salir del agua en la zona baja de la playa, a metros del cruce de Villegas y Avenida Costanera, cerca de la popular escultura de Los Ciervos. Tras observar a la mujer en una compleja situación de descompensación a la orilla del lago, los testigos dieron aviso inmediato a las autoridades alrededor de las 11 de la mañana.
Los intentos fallidos de reanimación
De acuerdo con el medio local LM Neuquén, el primer arribo fue del personal del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, que montó un domo policial en el sector. Luego llegó el personal de la Comisaría de Investigaciones 23 y la División Criminalística. El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la comisaría 23, dijo al medio que la mujer habría ingresado al agua por sus propios medios unos pocos metros. Un vecino que estaba en el lugar la asistió al salir del agua y dio aviso rápido a las emergencias. Aún presentaba signos vitales al ser rescatada, pero a los pocos minutos sufrió una grave descompensación.
Rápidamente se activó el protocolo de emergencia con la intervención de personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina. A pesar de que los rescatistas le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, el fallecimiento se confirmó de manera oficial cerca de las 12:10 en el lugar.
La víctima era una conocida vecina de la zona
Con el paso de las horas se conoció la identidad de la víctima: se trataba de Ani De La Cruz Riffo, una pobladora muy conocida y querida en la comunidad cordillerana. Su propio hijo se presentó en la escena para realizar el reconocimiento oficial ante las autoridades judiciales y policiales.
Las causas que provocaron la muerte de la mujer permanecen bajo una minuciosa investigación. El examen preliminar realizado sobre el cuerpo determinó que no se registraron signos de criminalidad ni de violencia física. Sin embargo, al no poder certificarse la causa exacta del deceso en el sitio, la Fiscalía de la 4.ª Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Inés Gerez, caratuló el caso como "muerte dudosa" y dispuso el traslado del cuerpo a Neuquén capital para la realización de la autopsia correspondiente.
La investigación continúa abierta
Si bien la principal hipótesis médica apunta a un severo cuadro de hipotermia —considerando que las aguas del lago Lácar oscilan entre los 5 y 8 grados en esta época del año— seguido de un paro cardíaco por shock térmico, desde el Ministerio Público Fiscal no descartan ninguna línea investigativa, incluida una posible determinación voluntaria. Para reconstruir con precisión los últimos minutos de la vecina, la Justicia ordenó el relevamiento de testimonios de los transeúntes y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona.
El trágico episodio tuvo lugar a metros de la icónica escultura de Los Ciervos, un espacio emblemático creado en 1971 y recientemente puesto en valor, que forma parte de la frecuentada costanera de San Martín de los Andes. Un paseo de libre acceso que hoy se convirtió en el escenario silencioso de una jornada de profundo dolor para toda la localidad.