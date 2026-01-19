OLGA lanzó un casting nacional para el musical Hairspray: cómo podés inscribirte

OLGA puso en marcha una de sus apuestas más grandes del año: la convocatoria para armar el elenco de “Hairspray”, el musical que estrenará en mayo de 2026 y que ya busca a sus próximos talentos. La producción abrió un casting nacional para encontrar a artistas jóvenes, con formación integral y muchas ganas de subirse a un escenario.