OLGA lanzó un casting nacional para el musical Hairspray: cómo podés inscribirte

Estrenará en mayo de 2026 y ya abrió su convocatoria para artistas de todo el país. La inscripción requiere completar un formulario online y preparar una canción del material oficial.

CONVOCATORIA. OLGA lanzó un casting nacional para el musical Hairspray y ya podés inscribirte. CONVOCATORIA. OLGA lanzó un casting nacional para el musical Hairspray y ya podés inscribirte. / OLGA
Hace 36 Min

OLGA puso en marcha una de sus apuestas más grandes del año: la convocatoria para armar el elenco de “Hairspray”, el musical que estrenará en mayo de 2026 y que ya busca a sus próximos talentos. La producción abrió un casting nacional para encontrar a artistas jóvenes, con formación integral y muchas ganas de subirse a un escenario.

La búsqueda está dirigida a actores, actrices, cantantes y bailarines con excelente nivel técnico. La convocatoria incluye protagónicos, coprotagónicos, covers y ensamble, y está abierta a intérpretes de distintas identidades, expresiones y tipos de cuerpo. Como la historia transcurre en los años 60 y aborda temas como la integración racial, ciertos personajes deben ser interpretados específicamente por artistas blancos y otros por artistas afrodescendientes.

Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan a través del formulario disponible en el link de bio de Instagram del canal de streaming. Cada persona postulante debe preparar una canción del repertorio sugerido para enviar en la primera etapa.

Fechas clave del proceso

- Cierre de inscripciones: 15 de febrero

- Primera etapa de audiciones: semana del 16 de febrero

- Callbacks: semana del 23 de febrero

- Ensayos: marzo 2026

- Estreno: mayo 2026

Perfiles que se buscan para los roles principales

Tracy Turnblad: actriz de 18 a 30 años y que aparente adolescencia. El personaje debe ser interpretado por una actriz plus size, porque su cuerpo es esencial en la trama. La inscripción está nuevamente abierta para quienes no pudieron presentarse en la primera convocatoria.

Dinamitas: trío vocal inspirado en grandes artistas de los 50 y 60. Actrices de 18 a 40 años, con alto nivel de canto. Rol exclusivo para actrices afrodescendientes.

Pequeña Inez: actriz de 18 a 25 años, con actitud y talento. Hermana menor de Sammy Swing e hija de Garganta Feroz. Debe ser interpretada por una actriz afrodescendiente.

Garganta Feroz: actriz de 40 a 55 años, con voz potente y presencia escénica. Convocatoria exclusiva para mujeres afrodescendientes.

Penny Pingleton: actriz de 18 a 30 años, tierna, inocente y algo torpe. Rol exclusivo para actrices blancas.

Sammy Swing: actor de 18 a 30 años, excelente bailarín, amigo de Tracy. Debe ser interpretado por un actor afrodescendiente.

Wilbur Turnblad: hombre de 40 a 60 años, dueño de una tienda de artículos de broma. Convocatoria para artistas blancos.

Nicest Kids in Town: actores y actrices de 18 a 30 años, con formación integral en canto, baile y actuación. Son las estrellas del programa de televisión dentro de la historia.

Ciudadanos de Baltimore: convocatoria para artistas blancos y afrodescendientes, de 18 a 45 años, con alto nivel técnico.

Covers (Barbie Von Tussle, Link Larkin, Velma Von Tussle y Corny Collins): artistas de 18 a 30 años, versátiles y capaces de integrarse al ensamble.

Como plus, esta nueva versión llega con Fer Dente como el director de la puesta, mientras que Damián Betular se suma al elenco con un rol en escena. 

Con ellos al frente y la convocatoria abierta, OLGA sale a buscar a las próximas figuras que darán vida a Hairspray en 2026. Si tenés talento para cantar, actuar o bailar, este puede ser tu escenario.

