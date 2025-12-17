Nati Jota sufre por la salida de Homero Pettinato de su programa en Olga: "Nos vas a hacer mucha falta"

En la mañana del 17 de diciembre en Sería Increíble, el humorista tomó la palabra para contarles a sus compañeros y al público que ya no formará parte del grupo: “Yo me voy arriba, con el mejor de los recuerdos. Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí".