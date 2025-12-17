Nati Jota sufre por la salida de Homero Pettinato de su programa en Olga: "Nos vas a hacer mucha falta"

Homero Pettinato se despidió de Sería Increíble en Olga y sus compañeros le dedicaron sentidas palabras. Nati Jota no pudo contener las lágrimas y, visiblemente conmovida, destacó el paso del conductor por el canal de streaming.
"Amigo, yo quiero decirte que te quiero mucho, que te voy a extrañar al aire y afuera del aire. Hay algo del día a día que hace que uno, por más que se siga viendo, se pierde", expresó.
"Nos vas a hacer mucha falta a nosotros y le das como un color al programa. Siempre admiré mucho tu risa espectacular y tu manera de hacer lucir a lo de los otros", continuó.
"Eso es algo que a mí me da mucha admiración y lo recontra admiraba, le prestaba atención y lo valoraba desde mi lugar", remarcó la periodista.
"Gracias por este tiempo, por haber venido. Cuando viniste al programa en 2023, ya cambió. Cuando empezaste hubo un click en el programa. Encontramos una identidad, un tono, y nos empezamos a hacer equipo de verdad", recordó.
"Estoy muy feliz por vos porque la rompiste, la estás rompiendo y la vas a seguir rompiendo. Te mereces que te pasen lindas cosas. Gracias por estar con nosotros. Te voy a extrañar", concluyó Nati Jota.
Qué pasó con Homero Pettinato en Olga
Homero Pettinato se despidió de su programa en Olga y llamó la atención de todos los espectadores debido a que es uno de los integrantes originales del equipo.
En la mañana del 17 de diciembre en Sería Increíble, el humorista tomó la palabra para contarles a sus compañeros y al público que ya no formará parte del grupo: “Yo me voy arriba, con el mejor de los recuerdos. Suelo saltar del barco antes de que se hunda. En este caso, salto de un barco que recién está partiendo y en las mejores condiciones, así que me quedo tranquilo de que les va a ir de punta madre. La gente va a estar ahí".
"Espero que a mí también me vaya bien en mi camino y que nos volvamos a cruzar en otros momentos. Igual, vamos a estar juntos en el verano. Este programa fue hermoso, fue bisagra y muy importante en mi vida. Me despido. Todos querían que siga, pero es una decisión cien por ciento mía", continuó diciendo de manera melancólica.
De todas maneras, aclaró que no será su fin en el canal de streaming y negó que tuviera que ver con su conflicto con Sofía "La Reini" Gonet: "Hay otros proyectos en Olga. También tenía ganas de dejar de madrugar un poco. No tiene nada que ver con mi escándalo".