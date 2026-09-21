Jaldo detalló qué obras se realizarán en Tucumán para mitigar el impacto de "El Niño"

En ese sentido, Jaldo explicó que el abordaje se realiza de manera localizada en los distintos puntos críticos de la geografía provincial: "Estamos tratando de ver en cada lugar por dónde entró el agua a los pueblos y, de esa manera, ver cómo vamos haciendo obras de infraestructura que puedan evitar fundamentalmente o atenuar el impacto si se presentan tormentas agresivas. Dios quiera que las cosas que estamos haciendo puedan dar el máximo resultado para evitar inundaciones".