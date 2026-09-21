Política

Jaldo detalló qué obras se realizarán en Tucumán para mitigar el impacto de "El Niño"

El Gobierno provincial trabaja junto a municipios y comunas rurales en la limpieza, canalización de ríos y defensas con equipos pesados. El mandatario provincial sostuvo que el objetivo central es atenuar el impacto de las probables tormentas y proteger a las familias tucumanas.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al plan de contingencia e infraestructura hídrica que lleva adelante el Gobierno provincial en el territorio tucumano para hacer frente a la temporada de lluvias y a los pronósticos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño.
El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al plan de contingencia e infraestructura hídrica que lleva adelante el Gobierno provincial en el territorio tucumano para hacer frente a la temporada de lluvias y a los pronósticos meteorológicos asociados al fenómeno de "El Niño".
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo presentó en Tucumán un plan de obras hídricas ante la temporada de lluvias para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño y proteger a la población.
  • Los trabajos se coordinan entre ministerios, intendencias y comunas, empleando maquinaria pesada para canalizar ríos y construir defensas en zonas críticas inundables.
  • Los operativos con equipos viales continuarán en todo el interior provincial para reducir riesgos de anegamiento ante el pronóstico de tormentas severas.
Resumen generado con IA

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió al plan de contingencia e infraestructura hídrica que lleva adelante el Gobierno provincial en el territorio tucumano para hacer frente a la temporada de lluvias y a los pronósticos meteorológicos asociados al fenómeno de "El Niño".

Las acciones se coordinan a través de la articulación entre el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Economía, en conjunto con intendentes y comisionados comunales.

Al respecto, el mandatario detalló el alcance de las tareas en curso: "A través del Ministerio del Interior y de Obras Públicas, con el apoyo de Economía, de los intendentes y comisionados comunales, estamos trabajando con equipos pesados y viales mejorando las canalizaciones, las cunetas, los desagües, canalizando los ríos y haciendo defensas con piedra en telas embolsadas y gaviones".

En ese sentido, Jaldo explicó que el abordaje se realiza de manera localizada en los distintos puntos críticos de la geografía provincial: "Estamos tratando de ver en cada lugar por dónde entró el agua a los pueblos y, de esa manera, ver cómo vamos haciendo obras de infraestructura que puedan evitar fundamentalmente o atenuar el impacto si se presentan tormentas agresivas. Dios quiera que las cosas que estamos haciendo puedan dar el máximo resultado para evitar inundaciones".

Por último, el Gobernador enfatizó la continuidad de estos operativos en todo el interior: "En la mayoría de las comunas y municipios estamos con equipos viales trabajando junto a los intendentes. Lo vamos a seguir haciendo porque las máquinas llegaron para quedarse y solucionar los problemas en todo el territorio de la provincia de Tucumán".

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